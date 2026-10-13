Două nave au fost lovite în Marea Neagră. Bulgaria cere sprijin: "Un nou atac, absolut inacceptabil"

Două nave comerciale au fost lovite în incidente separate în apele teritoriale bulgare în Marea Neagră în cursul nopţii de luni spre marţi, potrivit informaţiilor prezentate la reuniunea de urgenţă a Consiliului de Securitate de pe lângă Consiliul de Miniştri, informează BGNES.

Nava de mărfuri "Chelsea 3", sub pavilion maltez, a fost atacată de trei drone aeriene la aproximativ 18 mile marine est de oraşul Biala. Toţi cei 15 membri ai echipajului au fost evacuaţi şi transportaţi la Varna. Conform informaţiilor preliminare, cinci marinari au primit îngrijiri medicale pentru răni uşoare.

O altă navă s-a scufundat la aproximativ 17 mile marine est de Krapeţ. Până în prezent, a fost raportată salvarea unui singur membru al echipajului.

Premierul Rumen Radev a anunţat că o va invita la discuţii pe ambasadoarea Rusiei, Eleonora Mitrofanova, şi că va purta convorbiri şi cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

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Potrivit lui Radev, în prezent nu există suficiente dovezi concludente pentru a stabili originea dronelor utilizate.

Echipajul navei "Chelsea 3", evacuat

Semnalul SOS trimis de nava "Chelsea 3" a fost recepţionat la ora 01:30. Conform informaţiilor furnizate de echipaj, nava a fost atacată de trei drone aeriene care i-au lovit puntea şi bordajul.

Centrul de Coordonare a Operaţiunilor de Căutare şi Salvare Maritimă din Varna a declanşat o operaţiune de urgenţă, iar o echipă a Poliţiei de Frontieră a evacuat toate cele 15 persoane aflate la bord - şapte cetăţeni ucraineni şi opt azeri.

Nava "Chelsea 3" navighează sub pavilion maltez, este înregistrată la Odesa şi, potrivit informaţiilor furnizate, armatorul navei este ucrainean. Echipajul a fost transportat în portul Varna, unde cinci marinari au primit îngrijiri medicale pentru răni uşoare.

Relatările iniţiale privind incidentul indicau o distanţă de aproximativ 14-15 mile marine est de Biala şi menţionau un număr diferit de persoane rănite. Informaţiile privind intervenţia autorităţilor precizează o distanţă de aproximativ 18 mile marine şi confirmă evacuarea a 15 persoane.

O a doua navă s-a scufundat în largul satului Krapeţ

În timpul reuniunii de urgenţă a Consiliului de Securitate de pe lângă Consiliul de Miniştri, au fost primite informaţii despre o a doua navă care a fost lovită.

Nava, localizată la aproximativ 17 mile marine est de Krapeţ, s-a scufundat. Conform informaţiilor preliminare, un membru al echipajului a fost salvat. Informaţiile disponibile nu conţin date confirmate privind identitatea navei, numărul total de persoane de la bord sau soarta celorlalţi membri ai echipajului.

"Un nou atac este absolut inacceptabil"

"Un nou atac asupra navelor comerciale în imediata apropiere a apelor teritoriale bulgare este absolut inacceptabil", a declarat premierul bulgar Rumen Radev.

Radev a anunţat că Bulgaria va cere explicaţii ambasadoarei ruse Eleonora Mitrofanova.

"Logica evenimentelor indică faptul că rezultatul atacurilor serveşte intereselor Federaţiei Ruse", a declarat prim-ministrul bulgar, subliniind că acesta este motivul pentru care intenţionează să discute cu ambasadorul rus.

El a precizat totuşi că, în prezent, nu există dovezi concludente privind originea dronelor care să permită atribuirea responsabilităţii pentru atacuri unei anumite ţări.

Şeful executivului de la Sofia a mai declarat că reprezentanţii permanenţi ai Bulgariei la NATO şi la Uniunea Europeană au fost informaţi despre aceste incidente şi că urmează să aibă loc şi o discuţie cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Bulgaria solicită asistenţă internaţională

Guvernul va solicita sprijin internaţional pentru o anchetă privind loviturile asupra a trei nave atacate în apropierea apelor teritoriale bulgare, cu scopul de a stabili originea dronelor utilizate.

Printre priorităţile declarate se numără consolidarea supravegherii spaţiului aerian şi a domeniului maritim, precum şi sporirea capacităţilor naţionale de a răspunde la incidente similare.

Autorităţile bulgare şi-au informat partenerii din cadrul NATO şi UE.