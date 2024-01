Predicţii pentru 2024: Câştigă Trump alegerile? Invadează China Taiwanul? Continuă SUA şi UE să ajute Ucraina?

Jurnaliştii de la Financial Times au făcut o listă cu predicţii şi prognoze pentru anul 2024. De la cine va câștiga alegerile în SUA, până la va invada China Taiwanul sau intră în faliment platforma X a lui Elon Musk, echipa prestigioasei publicaţii financiare a încercat să răspundă la cele mai arzătoare întrebări la început de an.

Va deveni Donald Trump din nou președinte în SUA?

Nu. Dar, presupunând că Donald Trump va depăşi piedicile legale din Colorado și Maine, campania pentru alegerile prezidențiale împotriva lui Joe Biden va fi una cele mai urâte din istoria SUA. Rezultatul va fi unul foarte strâns. Înainte de alegeri, Trump va fi condamnat penal în cel puțin unul dintre cele patru procese deschise, cel mai probabil chiar în două, și va prezenta asta drept persecuție politică din partea "familiei mafiote Biden". Deși îmbătrânește vizibil, Biden va câştiga la limită deoarece americanii vor vota mai mult împotriva lui Trump, decât pentru a-l susţine pe actualul preşedinte.

Va fi 2024 cel mai călduros an din istorie depăşind 2023?

Da. Anul 2023 a fost marcat de atât de multe episoade extreme de caniculă, încât aproape sigur se va dovedi a fi cel mai călduros din istoria de 174 de ani în care se fac măsurători climatice, odată ce vor fi înregistrate datele finale. Dar mulți oameni de știință se așteaptă ca 2024 să fie și mai cald. Canicula din 2023 a fost susținută de apariția fenomenului natural El Niño, care are de obicei cel mai mare efect asupra temperaturilor globale după atingerea vârfului, adică după ianuarie 2024.

Va declanșa războiul Israel-Hamas un conflict regional mai mare?

Nu. Războiul a declanșat violențe în regiune, implicând grupări militante susținute de Iran. Cea mai mare îngrijorare este că ciocnirile dintre puternica mișcare libaneză Hezbollah și forțele israeliene se vor transforma într-un conflict în toată regula. Guvernul lui Benjamin Netanyahu a spus clar că nu mai poate trăi cu luptătorii Hezbollah strânşi la granița dintre Liban şi Israel, dar speranța este că presiunea diplomatică va limita acest conflict. Deşi nici Washingtonul și nici Teheranul nu doresc un conflict regional mai mare, luptele dintre Hezbollah și Israel s-au intensificat, iar situația este alarmant de volatilă.

Va evita economia SUA o recesiune?

Da, pe termen scurt. Inflația a scăzut surprinzător chiar și pentru Rezerva Federală iar creșterea economică a fost mai puternică decât se aștepta majoritatea economiștilor. Deoarece cheltuielile consumatorilor americani rămân robuste iar creșterea salariilor a fost bine limitată, un soft landing (evitare a recesiunii) ar putea continua timp de câteva luni. Dar nu pariați pe asta pe toată durata anului 2024. Va fi mai puțin sprijin fiscal, deoarece ajutoarele din era Covid au fost consumate. Ratele mari la dobânzi duc la falimentele, îngrijorările privind datoria SUA sunt în creștere și tensiunile geopolitice fracturează comerțul global. Acest lucru ar putea crește inflația și ar putea încetini creșterea economică. Deci, în decurs de un an, se poate ajunge la un hard landing, adică o recesiune.

Va deveni Keir Starmer prim-ministru al Marii Britanii?

Da, deși este posibil să nu aibă loc alegeri în Marea Britanie mai devreme de ianuarie 2025. Conservatorii lui Rishi Sunak par divizați și epuizați şi este extrem de greu de anticipat cum actualul premier poate recupera suficient sprijin pentru a rămâne la putere.

Va declanșa schimbarea președintelui din Taiwan un atac din partea Chinei?

Nu. Mulți oameni din interiorul și din afara Taiwanului sunt îngrijoraţi de un posibil război din cauza manevrelor militare în expansiune ale Chinei. Principalul favorit la alegerile prezidențiale din ianuarie, Lai Ching-te, din Partidul Progresist Democrat, aflat la putere, are un o agendă diferită de cea a actualului preşedinte Tsai Ing-wen. Dar Lai a fost clar că va urma poziția prudentă a lui Tsai cu privire la China, lăsând Beijingul fără pretext pentru o invazie. Totodată, conducerea chineză, sub președintele Xi Jinping, încă pare convinsă că are șansa de a forţa Taiwanul la unificare fără luptă, prin intimidare militare, infiltrații politice, "ajutoare" economice sau izolare internațională.

Vor continua SUA și UE să finanțeze Ucraina?

Da. Deşi sprijinul militar și financiar pentru Kiev a devenit o problemă controversată pe ambele maluri ale Atlanticului, administrația Biden este hotărâtă să menţină ajutorul: republicanii din Congres ar putea aproba pachetul dacă primesc la schimb concesii privind securitatea graniței SUA. O provocare mai mare va apărea dacă Donald Trump revine la Casa Albă. Între timp, liderii UE trebuie să găsească la începutul anului 2024 modalități de a evita dreptul de veto al Ungariei asupra pachetului de ajutor financiar de 50 de miliarde de euro. Dar este probabil ca Ucraina să nu obţină rezultate majore pe câmpul de luptă, așa că va fi sub presiune din ce în ce mai mare pentru a negocia cu Moscova.

Îşi va asigura Ursula von der Leyen un al doilea mandat ca președinte al Comisiei Europene?

Da, cu ceva efort. Ursula von der Leyen s-a descurcat bine într-un mandat marcat de crize, arătând valoarea acțiunii comune a UE la împrumuturi, sănătate, cheltuieli de apărare și politici energetice. Acordul ei major European Green Deal a rămas în mare măsură pe drumul cel bun. Cu toate astea obiceiul ei de a obliga statele membre la anumite politici și alinierea ei strânsă cu Washingtonul i-au enervat pe unii lideri. Dreapta populistă îi ameninţă coaliția din 2019 la alegerile pentru Parlamentul European. Dar partidul ei de centru-dreapta PPE rămâne în pole position pentru a-și păstra președinția, chiar dacă asta înseamnă o colaborare mai strânsă cu partidele eurosceptice. Și, deocamdată, nimeni nu pare a fi un candidat mai puternic în PPE.

Îşi va "dolariza" Argentina economia?

Nu. Unele voci susțin că argentinienii au renunțat deja la peso: economisesc în dolari, cumpără și vând proprietăți neoficial tot în dolari. Dar, în ciuda promisiunilor electorale de "dolarizare" a economiei, noul președinte al Argentinei, Javier Milei, a cerut o depreciere în primele sale măsuri economice. Deși ministrul Economiei a insistat că adoptarea monedei SUA va rămâne un obiectiv pe termen lung, este puțin probabil să se întâmple asta în 2024. FMI nu este entuziasmat de plan iar majoritatea economiștilor cred că pierderea suveranității economice ar depăși beneficiile.

Vor depăși sursele regenerabile cărbunele în generarea de electricitate?

Nu. În timp ce sunt aşteptări ca ponderea energiei regenerabile să depășească cărbunele în următorii câțiva ani, este puțin probabil să se întâmple în 2024, din cauza Chinei. Cererea de cărbune a continuat să crească rapid în 2023 în China și, deși sursele regenerabile cresc și ele rapid, nu va fi suficient pentru a depăși cărbunele anul viitor, chiar dacă utilizarea cărbunelui în Vest scade. Dar punctul critic nu este departe. Mai critic pentru climă va fi atunci când apetitul Chinei pentru cărbune se va inversa.

Va falimenta platforma X?

Da. Elon Musk a folosit frecvent în trecut avertismente cu privire la faliment pentru motivarea angajaţilor. A făcut-o la Tesla și la SpaceX. Dar în acest caz, odată cu scăderea vânzărilor din publicitate și cu încercările de a crea noi surse de venituri aflate în scădere, există o probabilitate mare ca asta să se întâmple. Iar Musk se poate dovedi suficient de nesăbuit încât să creadă că poate intra în faliment și totuși să iasă în frunte.

Va încheia Novo Nordisk anul 2024 ca cea mai valoroasă companie din Europa?

Da. În 2023, tratamentul pentru obezitate Wegovy a devenit una dintre cele mai de succes lansări de medicamente din toate timpurile, iar compania producătoare Novo din Danemarca a depășit pentru scurt timp ca valoare de piaţă grupul de lux LVMH. Dar, anul 2024 poate aduce provocări pentru compania care vinde genți la preţuri uriaşe în China, în timp ce principala problemă pentru Novo care vinde medicamente pentru obezitate la prețuri ridicate este cât de repede le poate produce. După ce a reuşit să convingă pacienți și medici să folosească pentru slăbit medicamentul destinat diabeticilor, Novo își extinde acoperirea pe o piață unde probabil doar 1 milion de oameni sunt tratați dintr-o populație de 100 de milioane de pacienți în SUA și 700 de milioane la nivel global.

