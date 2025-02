Sebastian Stan a pierdut premiul pentru "cel mai bun actor în rol principal" în faţa lui Adrien Brody. Actorul român a fost nominalizat la premiul BAFTA pentru filmul Ucenicul în care îl joacă pe tânărul Donald Trump, hotărât să-şi câştige locul la masa elitelor din Manhattan. Pe covorul roşu de la Royal Festival Hall, Sebastian Stan a vorbit despre personajul pe care l-a jucat. "Trebuie să-i dăm credit că reuşeşte să se reinventeze în fiecare deceniu. Frica, pedeapsa, răzbunarea, astea nu ajută umanitatea. Astea nu creează evoluţie şi conexiune între oameni", a declarat Sebastian Stan.

La gala premiilor Oscar, Sebastian Stan va merge însoţit de mama sa

Actorul a răspuns şi curiozităţilor despre cine îl va însoţi la premiile Oscar unde a fost nominalizat tot la categoria "cel mai bun actor". "O voi lua pe mama mea. O voi face, pentru că, atunci când am venit prima dată, una dintre primele vizite pe care le-am făcut înainte să ne mutăm în America, am făcut un tur cu autobuzul în Los Angeles şi am mers la Teatrul Dolby", a declarat Sebastian Stan. Sebastian Stan e deja un nume de referinţă la Hollywood. A câştigat primul Glob de Aur din carieră, pentru rolul din filmul "A Different Man".

"The Brutalist", filmul care i-a adus lui Adrien Brody titlul de cel mai bun actor, îl are în prim-plan pe arhitectul László Toth care fuge cu soţia sa din Europa postbelică în 1947 pentru o nouă viaţă. "Conclave" a primit titlul pentru cel mai bun film şi a obţinut, în total, 4 trofee printre care şi "cel mai bun scenariu adaptat" şi "cea mai bună editare". "Trăim într-o eră a crizei democraţiei şi instituţiile care erau folosite pentru a ne uni sunt folosite pentru a ne despărţi. Câteodată, este greu să-ţi păstrezi credinţa în acea siuaţie, dar de aceea facem filme", a declarat Ed Berger, regizor.

Lungmetrajul spune povestea unuia dintre cele mai vechi evenimente, selecția unui nou Papă, iar odată ce liderii Bisericii Catolice din întreaga lume vin la Vatican, Cardinalul Lawrence se trezește în centrul unei conspirații. Pe covorul roşu, vedetele au strălucit în ţinute care mai de care mai inedite. Pamela Anderson a îmbrăcat o rochie lungă, albă, la care a accesorizat un colier de argint cu diamante. Ca de obicei, actriţa nu a purtat machiaj. Timothée Chalamet a optat pentru un costum simplu, negru şi a purtat la gât un lanţ argintiu.

