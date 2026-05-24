Ciocniri violente în Belgrad, unde zeci de mii de oameni au ieșit în stradă împotriva președintelui Aleksandar Vucic.

Mitingul, condus de studenți care cer alegeri anticipate și dreptate după tragedia feroviară din 2024 soldată cu 16 morţi, a degenerat în confruntări cu poliția. Tinerii au aruncat cu pietre și petarde, iar forțele de ordine au acţionat cu spray-uri lacrimogene. Poliția a blocat complet arterele principale cu autospeciale masive de intervenție, transformând centrul orașului într-o fortăreață.

În paralel, un protest masiv a paralizat Madridul. 40.000 de spanioli au ieșit în stradă la "Marșul pentru demnitate", cerând demisia premierului Pedro Sánchez, pe care îl acuză de corupție. Manifestația a fost la un pas de violențe după ce mai mulți protestatari mascați au încercat să forțeze cordonul spre reședința oficială și au fost reținuți.

