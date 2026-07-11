Cine crede că face o economie dacă rămâne în oraş cu cei mici, se înşeală. Până şi parcurile publice sunt pline de tentaţii, dar toate costă. Iar preţurile nu sunt deloc de neglijat. O maşinuţă, o bărcuţă, apoi o îngheţată sau o vată de zahăr şi costurile ajung la câteva sute de lei. Dacă mai pui pe listă şi câteva ore la un parc acvatic, te întrebi dacă n-ar fi fost mai bine să dai o fugă până la mare.

Pentru copii, e distracţie. Pentru părinţi, prilej de socoteală.

"Sunt scumpe, într-adevăr. Nu mi se pare normal, o plimbare cu mașinuța 20 de lei. Pentru ăsta mic, 100 de lei o înghețată, două, trei mașinuțe și cam asta e", menţionează un părinte.

Aşa se face că la finalul unei zile pline, nota de plată poate ajunge la câteva sute de lei.

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"În jur de 200 de lei. Mâncare, parcul de distracții nu este așa de ieftin. Este aproape de casă, mergem cu metroul, nu ne deplasăm cu autoturismul", spune un părinte.

Unii părinţi compară preţurile cu cele din staţiuni

Alţii cred însă că preţurile sunt comparabile cu cele din staţiunile de la munte sau de la mare.

"Am fost la Mamaia, nu era chiar așa", spune alt părinte.

Distracția costă. Pentru doar cinci minute de plimbare cu mașinuța, părinții plătesc 40 de lei. Chiar dacă prețul li se pare mare, mulți spun că nu au de ales atunci când copilul își dorește să se distreze.

Ce preţuri au parcurile de distracţii din Capitală

În parcurile de distracții din nordul Capitalei, unele atracții sunt chiar mai scumpe.

"Pe puțin 600 de lei. Sunt foarte scumpe. Aici cel puțin de când venim, a crescut de vreo trei ori în ultimul an și jumătate. În fiecare weekend nu scăpăm fără 1000 de lei, nu există", spune un părinte.

Doar că pentru copii, acestea sunt lucruri prea puţin importante. O singură atracție este rareori suficientă. De la un joc la altul, de la o înghețată la o băutură, bugetul crește. Administratorii parcurilor se plâng de tot mai puţini clienţi.

"Din cauza costurilor pe care le avem și noi mai departe. În special costurile de energie electrică, chirie, toate cele", explică Adrian Tudor, administrator parc.

"Se plâng de costul distracției? Da, cam toată lumea. Și nu pentru că noi am avea niște prețuri, avem cam aceleași prețuri. Oamenii cred că țin de bănuți", explică Doina Gherasim, casier.

În total, fără excese, cam 300 de lei pentru o singură după-amiază petrecută în parc.