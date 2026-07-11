Șoc pentru familia Andei, tânăra ucisă de Emil Gânj. Rudele au făcut o descoperire tulburătoare în cimitir, unde au găsit un țăruș înfipt în mormânt, legat cu un lanț de piatra funerară, iar pe o sfoară prinsă de monument au fost atârnați ciorapi. Incidentul amplifică teama familiei, în condițiile în care criminalul condamnat la închisoare pe viață este în continuare de negăsit.

Emil Gânj a fost condamnat în lipsă la închisoare pe viață pentru uciderea Andei, tânăra de 23 de ani omorâtă cu sânge rece în Mureș. Deși autoritățile au derulat una dintre cele mai ample și costisitoare operațiuni de căutare din istoria Poliției Române și au oferit o recompensă de 5.000 de euro pentru informații care să ducă la capturarea lui, acesta nu a fost găsit.

Familia victimei trăiește în continuare cu teama că fugarul s-ar putea întoarce. După crimă, rudele Andei au fost nevoite să trăiască sub protecția poliției, strada unde locuiesc fiind supravegheată permanent, cu camere instalate și echipaje care verifică persoanele ce ajung în zonă.

Vandalizarea mormântului amplifică neliniștea familiei, care cere acum să se afle cine a recurs la acest gest și dacă există vreo legătură cu cazul criminalului căutat.

Articolul continuă după reclamă

După uciderea Andei, anchetatorii au stabilit că Emil Gânj a reușit să evite capturarea și să urmărească mișcările polițiștilor folosind mai multe cartele preplătite. Sindicaliștii din Poliție au estimat că operațiunile de căutare au costat milioane de euro și au reclamat existența unor greșeli în gestionarea cazului.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea pe viață, instanța l-a obligat pe Emil Gânj să plătească rudelor victimei daune morale în valoare de aproximativ 500.000 de euro.