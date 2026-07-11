În vacanţă, cu trusa sau cu trollerul de medicamente - după caz, şi, în funcţie de fiecare mamă. E adevărat, concediul cu cei mici vine la pachet şi cu posibile neplăceri: de la banale arsuri solare, la răceli sau enterocolite. Însă medicii ne recomandă să luăm în bagaj doar un kit de prim-ajutor, nu toată farmacia. Tratamentele mai serioase nu se administrează copiilor fără un consult medical. În plus, unele medicamente care se vând la noi fără reţetă sunt interzise în alte ţări.

Cristina recunoaşte că plecă în vacanţă cu farmacia în bagaj.

Cristina Bauman: Geamantan direct, o geantă plină.

Reporter: Luaţi şi anitbiotice?

Articolul continuă după reclamă

Cristina Bauman: Luăm că nu se ştie niciodată, dacă avem în casă ce ne-a mai rămas pe reţetă.

Are o fetiţă de şapte ani şi nu vrea să fie nepregătită, în caz că se îmbolnăveşte.

"Merg la doctor şi-i spun, preventiv, şi-mi dă reţetă, în caz de ceva să am la mine", a mărturisit Cristina Bauman.

Alţi părinţi se declară ceva mai curajoşi.

"Pe timp de vară nu luăm mare lucru la noi, poate doar aşa ceva pentru durere în gât şi cam atât", a spus o mamă.

"Acolo unde avem un copil cu diabt avem insulină în trusa specială. În cazul alergiilor severe părintele trebuie să aibă un epipen, dar bineţeles cu prescripţie medicală", recomandă Camelia Păun, pediatru.

Cea mai mare atenţionare de la medici se referă la antibiotice. Părinţii nu ar trebui sub nicio formă să pună în trusa de vacanţă acest gen de medicamente pentru că antibioticele se prescriu doar după ce medicul a consultat copilul.

Farmaciștii atrag atenția şi asupra unui alt aspect: nu toate medicamentele aparent banale în România sunt acceptate și în alte țări.

Românii nu pleacă în concediu fără o mică farmacie în bagaj. Însă atenție: unele medicamente pe care le luăm din reflex pentru răceală, dureri sau alergii pot fi interzise în alte țări. Codeina poate crea probleme în Emirate, tramadolul este interzis în Egipt, iar anumite medicamente pentru răceală nu pot fi introduse în Japonia. Specialiștii recomandă ca, înainte de plecare, să verificăm regulile din țara de destinație. Altfel, vacanța poate începe direct cu explicații la controlul de frontieră.

85 de substanțe sunt interzise SAU strict controlate la nivel global, iar 30 dintre ele se vând fără reţetă în farmaciile de la noi.

Ca să fie mai uşor, în unele farmacii se găsesc trusele de vacanţă gata făcute. Costă până în 200 de lei bucata. Acestea conţin un spray de nas, un spray de gât, vitamina C, un sirop de tuse, o cremă cu Arnică, un antitermic, plasturi pentru rău de transport, plicuri pentru disconfort digestiv, spray anti-ţânţari, plasturi, un antidiareic, un probiotic și săruri de rehidratare.

"Sfatul meu este mereu să ne gândim cumva la afecțiuni din cap până în picioare. Adică să începem cu partea de ce ar putea să ne afecteze la nivel de ochi, urechi, nas, gât și așa mai departe, apoi să mergem pe partea digestivă, pe piele și să ne gândim cam ce ne-ar ajuta pentru alergii, pentru partea digestivă", recomandă Anda Vija, farmacist.

Pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, secțiunea "Condiții de călătorie", ofera informații și reguli specifice pentru fiecare țară în parte.