Să-ţi începi ziua cu o cafea bună, la o terasă din oraş, a devenit un lux. În cafenelele din Bucureşti, preţurile sunt ca în Paris, Berlin sau Amsterdam. Nu e de mirare, aşadar, că tot mai mulţi preferă să bea o ceaşcă, sau două acasă.

Cafeaua cu lapte e cea mai căutată în perioada caldă.

"Un espresso e 15 lei, cappuccino 19 lei, un latte oscilează, dacă vrei rece e 22, dacă vrei cald e 20", a explicat Eduard Gabor, barista.

În unele cafenele din București, un espresso dublu cu spumă de lapte - numit Flat White - a ajuns să coste de la 25 de lei în sus. În urmă cu un an, aceeaşi cafea costa până la 20 de lei.

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"A urmat practic valul de scumpiri care a fost datorită cafelei verzi, de acolo a pornit tot. Noi plătim mult mai mult pe tot ce înseamnă utilităţi, chirii şi sunt fluctuante, în funcţie de euro, de motorină", a declarat Silvia Constantin de la Asociația de Cafea de Specialitate din România.

Preţurile din cafenelele de la noi sunt comparabile cu cele din marile capitale europene. La noi, o cafea cu lapte costă în jur de 5 euro, la fel ca în Paris. În Berlin, preţul variază între 4 şi 5 euro, la fel şi în Amsterdam, iar în Madrid şi Lisabona găsim cafea între 3,5 şi 4,5 euro.

"A afectat asta şi consumul peste tot. A crescut mai mult consumul acasă şi mai puţin consumul în cafenele. Generaţia Z caută mult şi ieftin şi cealaltă generaţie, un pic mai în vârstă, caută calitate", a mai spus Silvia Constantin.

"Vestea bună e că la cafeaua verde, adică materia primă pentru cafeaua boabe, s-a ieftinit, în jur de 25%. Datorită recoltelor bogate din Brazilia. Din păcate, la raft nu se vor vedea ieftiniri. Costurile logistice au crescut foarte mult", a spus şi Marian Lica, importator de cafea.

La cafea ne putem compara cu alţii, nu şi la venituri. La noi, salariul mediu net este de câteva ori mai mic decât în capitalele vest-europene.