Brianna Stern a fost într-o relaţie cu Andrew Tate timp de 10 luni. Totul a început pe acelaşi tipar despre care procurorii diicot au vorbit şi în dosarele din românia - de la iubire, la ameninţări şi abuz fizic a fost doar un pas.

Noile dezvăluiri făcute de Brianna Stern

Într-un nou interviu, modelul de peste ocean a povestit prin ce calvar ar fi trecut cât timp a fost alături de influencer.

"Am fost speriată de moarte. Am iubit această persoană. Am fost complet îngrozită. Am vrut să fiu o voce puternică pentru alte femei care ar putea trece prin acelaşi lucru, care sunt rănite de persoana care ar trebui să le iubească şi să le protejeze. E ceva ce nu doresc nimănui", povesteşte Brianna Stern, fosta iubită a lui Andrew Tate.

Modelul în vârstă de 29 de ani îl acuză pe Andrew că a agresat-o sexual într-o cameră de hotel, în Beverly Hills, până aproape şi-ar fi pierdut cunoştinţa. La dosar, tânăra ar fi depus poze cu ea cu ochii vineţi şi mesaje cu ameninţările lui Tate: "Nu o să ripostezi niciodată. Esti proprietatea mea";

"La ce bun să te am dacă nu te bat şi nu te las însărcinată", sunt doar două dintre textele primite.

De pe urma acestei relaţii toxice, aşa cum a denumit-o fosta iubită a influencerului, Andrew s-a ales cu încă un proces - pentru hărţuire şi agresiune sexuală. Pentru asta, pe numele lui s-a cerut şi ordin de restricţie. Unul dintre avocaţii fraţilor neagă acuzaţiile şi susţine că "Aceasta este o încercare evidentă de a obține bani – o tentativă disperată a unei persoane triste de a exploata succesul și reputația lui Andrew pentru câștig personal".

În cealaltă parte a lumii, la Dubai, cei doi fraţi îşi văd în continuare de viaţă şi distracţie după ce procurorii le-au dat permisiunea să plece din România.

"Câteodată, în viaţă, meriţi lucruri bune. Câteodată, meriţi lucruri rele. Asta e frumuseţea vieţii.

Nu există viaţă fără întuneric", declarau ei atunci.

Povestea celor doi Tate este şi subiect de carte

Doi jurnalişti britanici s-au infiltrat timp de patru ani în reţeaua secretă a acestora denumită "camera de război". Aici, cei doi au învăţat peste 110 mii de bărbaţi cursanţi că femeia trebuie să fie supusă şi să facă bani, inclusiv din videochat.

La final, dădeau un aşa numit "test de doctorat", reprezentat de un set de tehnici menite să mențină partenerele lor într-o permanentă sclavie sexuală.

