Război în Ucraina . Trupele ruse au ajuns la periferia oraşului minier Toreţk după ce au penetrat apărarea ucraineană din Doneţk, intrând în localitatea New York. Cucerirea oraşului Toreţk ar da armatei ruse acces spre Kostiantinivka, iar apoi spre Kramatorsk. Institutul pentru Studiul Războiului confirmă că ruşii au reuşit câștiguri tactice semnificative în această direcţie.

Ruşii au spart apărarea ucraineană şi au ajuns în New York: "Strategia ucraineană nu funcţionează" - Profimedia

Noua ofensivă rusă lansată la începutul lunii iunie pe mai multe direcții în estul Ucrainei continuă să cucerească teren. Ruşii atacă necruţător în Donbas, cel mai mare avans fiind în apropiere de orașul minier Toreţk, unde infanteria rusă a înaintat miercuri, 3 iulie, spre nord cu aproximativ trei kilometri şi a capturat satul Iurivka unde a dus lupte casă cu casă, potrivit Kyiv Post.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ruşii au intrat în New York-ul din Ucraina

Articolul continuă după reclamă

Armata rusă a penetrat apărarea ucraineană la sud de localitatea Niu-York sau New York, pe care a ocupat-o în proporţie de 25%, plus localitatea adiacentă Iurivka, potrivit unor analişti OSINT care actualizează periodic hărţi ale războiului din Ucraina. Cu o populaţie de 9000 de oameni înainte de război, localitatea New York din Doneţk s-a aflat în prima linie a conflictului dintre ucraineni și separatiștii susținuți de ruși încă din 2014.

Se crede că orașul a fost fondat de membrii Bisericii Menonite care s-au stabilit în regiune în timpul Ecaterinei cea Mare, dar originea localităţii rămâne un mister. În 1951, a fost redenumit "Novgorodske" ("Orașul Nou") de către sovietici din motive ideologice, dar şi-a recuperat numele de New York în urma unui vot al parlamentarilor ucraineni în 2021, potrivit AFP.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Armata rusă a rupt linia de apărare ucraineană și a avansat cu trei kilometri în localităţile Pivnicine și Zalizne, a relatat şi Julian Ropke, analist la BILD. "Oricare este strategia Ucrainei de a opri avansul rusesc în regiunea Donețk, ea nu funcționează" scrie acesta.

Atât canalele de Telegram ruseşti, cât și cele ucrainene au confirmat că ruşii au ajuns joi la periferia Torețkului și atacă satele din imediata sa apropiere. Înaintarea ruşilor după 48 de ore de lupte intensă reprezintă o victorie punctuală dramatică pentru armata rusă, în comparație cu atacurile din trecut în acest sector, soldate cu câştiguri de câţiva zeci de metri sau cu pierderi, a comentat Kyiv Post.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ruşii: Ucrainenii nu pot stabiliza situaţia pe direcţia Toreţk

Bloggerul militar rus Boris Rojin a relatat într-un raport publicat pe 3 iulie că luptele erau încă în desfășurare pentru controlul asupra terenului înalt reprezentat de haldele de zgură la sud și la est de Toreţk. "Comandamentul Forțelor Armate ale Ucrainei nu este încă capabil să stabilizeze situația...și pozițiile". Trupele ucrainene (n.r. la care el se referă folosind un cuvântu vulgar) "sunt înecate cu foc de artilerie și lovituri puternice cu bombe de aviaţie și au pierderi serioase".

Deputată ucraineană: Am suferit pierderi mari de oameni și echipament

Statul Major al Armatei Ucrainene a anunţat pe 4 iulie că situația din jurul oraşului Toreţk și a suburbiei sale New York este "dificilă", fără a oferi alte detalii. Însă deputata ucraineană Mariana Bezhula a acuzat miercuri conducerea armatei că nu a reușit să întărească trupele care apărau pozițiile defensive din satul Iurivka, lăsând ca unitatea să fie învinsă cu pierderi mari de oameni și echipament. Bezhula a spus că a făcut publice informațiil sensibile, deoarece comandamentul înalt al armatei fie nu obține informații exacte de pe front, fie le ignoră.

Nazar Voloşîn, purtătorul de cuvânt al grupului de forţe Hortiţea desfăşurat în zonă, a declarat pe 3 iulie agenției de presă Ukrinform că forțele ruse aflate la sud de Toreţk și în sectoarele din apropiere lansează atacuri de infanterie la scară mică, menite să izoleze unitățile ucrainene individuale, să le taie liniile de aprovizionare iar apoi le forțează să se retragă. Apărătorii ucraineni "luptă din greu și rezistă activ inamicului", a spus Voloșin.

Analistul militar Kirilo Sazonov a spus pentru Ukrinform că apărătorii ucraineni s-au retras în urma unei strategii de a scoate trupele din apărare înainte de a fi copleşite, renunţând la teritorii mici, dar capturate de ruşi cu pierderi grele.

"Noi avem planurile noastre iar pe inamic îl aşteaptă multe surprize. Nu o să mint, nu avem suficientă infanterie experimentată. Artileria, mortierele, echipajele de drone sunt ucigașii aici. Ei elimină inamicul pe o scară foarte mare. Dar nu este suficientă infanterie. Respingem, ne facem treaba. Vom scădea mai mult din inamici", a spus Sazonov.

Cu toate astea, capturarea satului Iurivka de către Rusia a fost însoțită de câștiguri şi în alte sectoare din Donbas. Armata ucraineană a confirmat joi că şi-a retras trupele dintr-un cartier al oraşului strategic Ceasov Iar (Ceasiv Iar), aflat la aproximativ 30 de kilometri nord de Iurivka și Toreţk.

"Luptele pentru această zonă se duc de la începutul primăverii, iar acum inamicul a fost împins în sfârșit pe malul de vest al canalului Siverski Doneț-Donbas" a relatat popularul canal de Telegram Rîbar urmărit de peste 1,1 milioane de oameni şi condus de Mikhail Zvinchuk, un fost ataşat de presă al Ministerului rus al Apărării. Bloggerii ruși au scris joi că liniile rusești au avansat cu aproape un kilometru spre vest şi au ajuns pe malul canalului Siverski Doneț-Donbas.

Ivan Petriceak, purtătorul de cuvânt al unei brigăzi care luptă în Ceasiv Iar, a declarat la televiziunea de stat că forțele Kievului sunt puternic presate și atacate constant de unităţi de paraşutişti și de trupe speciale Spetsnaz. El a spus că recentele progrese ale Rusiei au îndoit, dar nu au rupt apărarea ucraineană.

"Până acum, eforturile inamicului de a realiza o descoperire nu au succes, iar oamenii noștri ţin liniile… inamicul folosește artilerie, sisteme TOS cu muniții termobarice care au dat foc orașului. Utilizarea dronelor s-a intensificat serios. Dacă înainte era dificil, acum situația este incredibil de dificilă. Pot fi șase sau șapte drone împotriva unei singure ținte", a spus acesta.

Canalul de Telegram DeepState, care se bazează pe surse deschise şi apropiat de armata ucraineană, a scris joi că forțele ruse au împins spre vest de-a lungul autostrăzii T0511, aproximativ la jumătatea distanței dintre Toreţk și Ceasiv Iar, unde au capturat o porţiune de teritoriu de aproximativ cinci kilometri lăţime și doi kilometri adâncime.

Analiștii militari susţin că obiectivele ofensivei ruse pe mai multe axe în Donbas sunt de a provoca cât mai mulţi morţi şi răniţi în rândul forțelor ucrainene depășite și, în cele din urmă, de a prelua controlul total asupra regiunilor Lugansk și Donețk. Opiniile cu privire la cât succes ar putea avea ruşii sunt variate, dar nimeni nu a prezis o prăbușire rapidă a apărării ucrainene.

Konstantin Maşoveţ, un analist militar ucrainean, a spus că următoarea fază a atacurilor rusești va fi pe direcţia orașului Pokrovsk, unde ruşii vor lovi mai întâi cu unităţi de recruţi slab pregătiţi pentru a uza apărarea ucraineană, iar apoi vor arunca în luptă unitățile armatei regulate pentru a distruge trupele ucrainene.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Aţi apelat vreodată la ajutorul unui broker, înainte să faceţi un credit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰