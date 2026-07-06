Satul cu doar 17 locuitori, invadat de peste 100.000 de turiști: "Ce e aici, grădină zoologică?!"

Succesul vine cu un preț. Inclus în patrimoniul mondial UNESCO încă din 1993, un sat din Slovacia a ajuns să fie sufocat de numărul mare de turiști. Cei câțiva locuitori rămași spun că a devenit aproape imposibil să-și continue viața de zi cu zi în haosul creat de vizitatorii curioși.

Aflat în nordul Carpaților Occidentali, Vlkolínec are doar 17 locuitori permanenți. Cu toate acestea, peste 100.000 de turiști îi trec pragul anual, atrași de cele aproximativ 40 de case tradiționale din lemn, biserica din secolul al XVIII-lea și atmosfera autentică a vieții rurale.

Pentru unii localnici, tocmai această autenticitate a început să se simtă ca o povară. Anton Sabucha, în vârstă de 68 de ani și unul dintre cei mai vechi locuitori ai satului, a ajuns să monteze o barieră în fața casei sale și mai multe panouri cu mesajele "Proprietate privată", "Acces interzis" și "Fotografiatul interzis", în încercarea de a-i ține la distanță pe cei prea curioși, scrie Le Figaro.

Bărbatul consideră că satul a fost transformat într-un decor pentru turiști, iar activitățile organizate pentru vizitatori nu mai reflectă viața autentică a comunității. "Li se arată ceva ce nu mai există aici", spune acesta, criticând autoritățile pentru că promovează ateliere de costume populare, împletituri, decorarea turtei dulci, sărbători ale recoltei și reconstituiri ale nunților tradiționale, pe care le consideră mai degrabă spectacole decât tradiții locale vii.

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Ba mai mult, Anton e atât de furios încât vrea ca satului său să i se retragă statutul UNESCO, însă nu toți sunt de aceeași părere. Însă un lucru rămâne cert: infrastructura nu mai face față numărului mare de vizitatori. Drumul de acces, parcarea și toaletele publice sunt insuficiente, iar unii turiști ajung să își facă nevoile în curțile oamenilor. "Satul a ajuns ca un canal", spune Peter Gries, un pensionar de 63 de ani care locuiește în Vlkolínec.

Pentru disconfortul creat de turism, fiecare locuitor primește anual o compensație de aproximativ 400 de euro și poate solicita fonduri suplimentare pentru lucrări la locuințe, în timp ce autoritățile locale susțin că încearcă să obțină mai mulți bani pentru a restaura unele obiective și pentru a construi mai multe toalete și o parcare mai generoasă, la intrarea în sat, astfel încât localnicii să nu mai fie deranjați.