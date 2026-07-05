Vremea de mâine, 6 iulie. Averse, vijelii și grindină în mai multe regiuni. Maxime de până la 32 de grade

Vremea va fi ușor instabilă luni, 6 iulie, cu averse și descărcări electrice în vestul, centrul și nordul țării, dar și local în Muntenia. Izolat sunt posibile vijelii și căderi de grindină, iar rafalele vor ajunge la 60 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 și 32 de grade.

La noapte, cerul va fi schimbător, iar în nordul, centrul și estul țării vor apărea înnorări temporare. Pe suprafețe restrânse sunt așteptate averse slabe, de 2–8 l/mp, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade pe litoral. Izolat, se poate forma ceață.

Vremea de mâine 5 iulie în ţară

În ţară, vremea va fi ușor instabilă, iar temperaturile se vor menține în jurul valorilor normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai accentuate în special după-amiaza și noaptea, când sunt așteptate averse și descărcări electrice în Banat, Crișana, Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, local în Muntenia și izolat în celelalte regiuni. Cantitățile de apă vor ajunge, în intervale scurte sau prin acumulare, la 10–15 l/mp, iar cu totul izolat pot depăși 20–30 l/mp. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări temporare în zona montană înaltă și, pentru scurt timp, în restul teritoriului, în timpul ploilor, când rafalele vor atinge 40–60 km/h.

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Izolat sunt posibile vijelii și căderi de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 32 de grade, iar cele minime între 9 grade în estul Transilvaniei și 22 de grade pe litoral. Pe alocuri se va forma ceață.

Vremea de mâine 5 iulie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, vremea se va menține călduroasă, cu un cer schimbător. După-amiaza și seara vor fi posibile înnorări și averse slabe, cu cantități de apă de 1–3 l/mp. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 31 de grade, iar minima se va situa între 15 și 18 grade.

Vremea va fi caldă la Cluj, cu o temperatură maximă de 26 de grade și o minimă de 15 grade. Sunt posibile averse, probabilitatea de precipitații fiind de 55%, iar ploile ar putea dura aproximativ o oră. Temperatura resimțită va ajunge la 28 de grade, iar la umbră se va situa în jurul valorii de 23 de grade. Vântul va sufla dinspre vest-nord-vest cu aproximativ 9 km/h. Indicele UV va atinge valoarea 9, considerată foarte ridicată și nesănătoasă în cazul expunerii prelungite la soare.

Vremea de mâine 5 iulie la munte

La munte, vremea va fi ușor instabilă, iar temperaturile se vor menține în jurul valorilor normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai accentuate în special după-amiaza și noaptea, când sunt așteptate averse și descărcări electrice.

Cantitățile de apă vor ajunge, în intervale scurte sau prin acumulare, la 10–15 l/mp, iar izolat pot depăși 20–30 l/mp. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări temporare la altitudini mari și, pentru scurt timp, în timpul ploilor, când rafalele vor atinge 40–60 km/h. De asemenea, vor exista condiții de grindină și vijelii.

Vremea de mâine 5 iulie la mare

La mare, vremea va fi în general plăcută, iar temperaturile vor crește ușor. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare după-amiaza, când sunt posibile ploi slabe și de scurtă durată. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări pe parcursul zilei, când rafalele pot ajunge la 40–45 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între 27 și 29 de grade, iar cele minime între 20 și 22 de grade. Apa mării va avea temperaturi cuprinse între 23 și 25 de grade.