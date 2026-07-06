Românii cumpără mai puțin. Comerțul cu amănuntul ajunge la a zecea lună consecutivă de declin
Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut cu peste 5% în primele cinci luni ale anului, pe fondul reducerii vânzărilor de produse nealimentare, alimentare și carburanți, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Deși luna mai a adus un avans față de aprilie, acesta nu a fost suficient pentru a inversa tendința de declin.
Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a scăzut în primele cinci luni din acest an, faţă de perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2025, atât ca serie brută cu 5,5%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 5,3%, arată datele Institutului Naţional de Statistică publicate luni.
Evoluţia volumului cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul a fost determinată de scăderile înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-7,9%), vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-3,7%) şi la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-2,8%).
Pe serie ajustată, scăderi au înregistrat vânzările de produse nealimentare (-7,7%), vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-3,5%) şi comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-1,7%).
În luna mai din acest an comparativ cu luna anterioară, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, a crescut, pe ansamblu, cu 1,2%, datorită avansului înregistrat la vânzările de produse nealimentare (+3,2%) şi la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (+0,5%). Comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate a scăzut cu 2,3%.
Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a crescut, pe ansamblu, în luna mai 2026, comparativ cu luna precedentă, cu 1,3%, datorită creşterilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (+2,3%) şi la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (+2,2%). Comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate a scăzut cu 0,5%.
Comparativ cu luna mai 2025, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, a înregistrat o scădere, pe ansamblu, cu 4,5%, ca urmare a declinului înregistrat la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-5,5%), vânzările de produse nealimentare (-4,8%) şi la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-3,5%).
Totodată, ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna mai 2026, comparativ cu luna mai a anului precedent, comerţul a înregistrat un declin, pe ansamblu, cu 4,7%, ca urmare a scăderilor înregistrate la vânzările de produse nealimentare (-5,3%), vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (-4,3%) şi la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-2%). Astfel, luna mai a fost a zecea lună consecutivă de declin.