Ucraina nu a reușit să doboare nicio rachetă balistică rusească: 12 morţi la Kiev. Apelul lui Zelenski

Volodimir Zelenski cere NATO mai multe rachete Patriot după ultimul atac al Rusiei asupra Kievului. Apărarea aeriană ucraineană nu a reușit să doboare nicio rachetă balistică lansată de ruși. Bilanțul este unul negru: 12 morți și aproape 50 de răniți. Și rușii susțin că au doborât 519 drone ucrainene în noaptea de duminică spre luni. Cel puţin doi oameni au murit iar alţi şase au fost răniți. Crimeea anexată a rămas temporar fără curent în timpul nopții, dar alimentarea a fost reluată între timp.

Rusia a lansat noaptea trecută un atac masiv asupra Ucrainei, folosind 351 de drone de atac și 68 de rachete, printre care 23 de rachete balistice Iskander-M și șase rachete antinavă Zircon și Oniks. Principala țintă a fost Kievul. Potrivit unui bilanț actualizat, 12 persoane au murit, iar alte 50 au fost rănite.

Ucraina nu a reușit să doboare nicio rachetă balistică lansată de ruşi

Apărarea antiaeriană de la Kiev nu a reușit să doboare nicio rachetă balistică, a anunțat armata, citată de Ukrainska Pravda. Niciuna dintre rachetele balistice și antinavă nu a putut fi doborâtă și toate și-au atins țintele. Au fost înregistrate lovituri provocate de 29 de rachete balistice și 18 drone de atac în 34 de locații. Potrivit Ministerului rus al Apărării, în atac au fost lovite companii de apărare și instalații energetice din Kiev, precum și aerodromuri militare din mai multe regiuni ucrainene. Ucrainenii susțin că au reușit să neutralizeze 363 de ținte aeriene.

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Zelenski cere NATO mai multe rachete Patriot

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că este "de o importanță critică" ca summitul NATO, care începe marți la Ankara, să se încheie cu noi măsuri concrete privind consolidarea apărării aeriene ucrainene. "Cât timp rachetele Patriot rămân în depozitele aliaților noștri, Rusia va fi încurajată să continue să distrugă clădiri rezidențiale. Statele Unite și Europa au suficiente resurse pentru a opri această teroare", a scris pe X Volodimir Zelenski, condamnând atacul.

Ucraina are nevoie urgentă de apărare antiaeriană, a declarat şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. "Noaptea trecută, regimul rus a lansat din nou fără discernământ atacuri aeriene împotriva civililor, vizând capitala cu peste 400 de drone şi rachete. Ucraina are nevoie urgentă de mai multă apărare antiaeriană. Vom discuta despre asta săptămâna aceasta la Ankara, la summitul NATO. Vom continua să creştem presiunea până când Rusia va pune capăt vărsării de sânge", a scris Von der Leyen pe X.

Președintele Zelenski i-a cerut săptămâna trecută și lui Donald Trump să îi acorde Ucrainei licențele necesare pentru a fabrica, împreună cu partenerii săi europeni, sisteme antirachetă Patriot și rachetele interceptoare PAC-3, pe care aceste sisteme le folosesc ca muniție.

Kievul așteaptă un răspuns de la președintele SUA și pune presiune, de asemenea, pe partenerii săi europeni pentru a pune în aplicare planurile promovate de șeful statului ucrainean de a construi pe continent un sistem antiaerian propriu, capabil să răspundă cu garanții la atacurile cu rachete balistice, așa cum o fac sistemele Patriot. Penuria de rachete Patriot și PAC-3 a fost accentuată de războiul din Iran.

Ucraina primește majoritatea rachetelor PAC-3, care îi sunt furnizate periodic, datorită contribuțiilor financiare ale partenerilor săi, mai ales europeni, care permit cumpărarea unităților disponibile din SUA. După revenirea la Casa Albă, președintele Donald Trump a oprit furnizarea majorității armamentului oferit gratuit Ucrainei.

Rusia anunţă că a doborât peste 500 de drone ucrainene în timpul nopţii

Și Moscova susține că apărarea sa antiaeriană a doborât 519 drone ucrainene în noaptea de duminică spre luni, deasupra a aproximativ 20 de regiuni ale Rusiei și a Peninsulei Crimeea anexate. Atacurile au vizat Belgorod, Briansk, Volgograd, Voronej, Kaluga, Kursk, Leningrad, Lipețk, Novgorod, Oriol, Pskov, Rostov, Riazan, Samara, Saratov, Smolensk, Tver, Tula și Iaroslavl, regiunea Moscova, regiunea Krasnodar, Crimeea și Marea Azov.

Bilanțul victimelor publicat de presa rusă numără cel puțin doi morți, unul în Belgorod și al doilea în Crimeea, și cel puțin șase răniți: doi în Belgorod, doi în Iaroslavl și doi în Crimeea.

În plus, întreaga peninsulă a fost afectată de o pană masivă de curent în timpul atacului. Spitalele și alte instituții au fost trecute pe surse de rezervă, iar până dimineață electricitatea fusese restabilită în majoritatea locuințelor.