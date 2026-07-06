Piața Unirii din Oradea s-a umplut ieri seară de susținătorii lui Viorel Pașca, bihoreanul cercetat pentru că ar fi făcut avere de pe urma bătrânilor şi bolnavilor vulnerabili. Protestatarii au cerut ca activitatea de la Dumbrava să nu fie pedepsită şi au acuzat autorităţile de abuz. Vă reamintim că Paşca a fost plasat sub control judiciar. Săptămâna aceasta magistraţii din Capitală vor decide dacă-i vor da mandat de arestare, cum solicită procurorii, sau dacă-l vor lăsa complet liber, cum cere Viorel Paşca.

Copii, bătrâni, dar şi tineri în scaune cu rotile s-au strâns în centrul oraşului Oradea pentru a arăta că sunt solidari cu activitatea lui Viorel Paşca. Moblizarea s-a făcut pe reţelele de socializare. 3.000 de oameni au scandat mesaje de susţinere. Unii ar fi venit din Austria, special pentru protest. "Sunt lider de ONG. Suntem îngrijoraţi pentru ce s-ar putea întâmpla tuturor ONG urilor rând pe rând în România, de aceea suntem aici să susţinem această familie. Cunoaştem lucrurile foarte bune pe care le-a făcut", a declarat Gheorghe Ignat, liderul unui ONG.

Anchetatorii spun că refuzul lui Paşca de a intra în legalitate nu a fost întâmplător

La protest a vorbit şi avocatul lui Viorel Paşca. "De regula persoanele acuzate plâng cer indurare, cer clementa. Niciunul dintre cei 6 retinuti nu au plâns un moment nu și au pierdut nădejdea, au stat cu capul sus acolo şi ce m-a impresionat. S-a pus problema şi a fost întrebat. Regreţi? Viorel Paşca: regret. Reget că nu am salvat mai mulți!", a declarat Răzvan Doseanu, avocatul lui Viorel Paşca. De cealaltă partea, şeful DGASPC Bihor a vorbit astăzi, în premieră, despre faptul că şi autorităţile şi spitalele au greşit, atunci când au trimis pacienţi la Dumbrava, în nişte cămine care nu aveau autorizaţie.

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"DGASPC Bihor nu a trimis niciun om la domnul Paşca. Oamenii ăia care au venit de la... nu ştiu unde era bine să fi rămas acolo unde sunt şi decidenţii de acolo să nu-i fi trimis aici, în Bihor! Să nu-i fi trimis la persoana fizică din Bihor! De faţă cu acest om i-am spus: "Domnule, dumneata trebuie să te opreşti! Şi să intri într-o formă de legalitate, da, şi să nu mai primeşti oameni din alt judeţ pentru că legea spune că fiecare judeţ îşi administrează problemele sociale la el acasă", a declarat Călin Puia, director DGASPC Bihor. Şi totuşi, Viorel Paşca nu s-a oprit. 20 de ani căminele au funcţionat fără probleme. Bărbatul a explicat într-un interviu mai vechi că nu avea cum să se autorizeze pentru că vilele în care erau cazaţi bătrânii nu au fost concepute ca nişte azile rezidenţiale şi nu puteau fi modificate pentru a fi respectate toate cerinţele legii.

Pe de altă parte, anchetatorii spun că refuzul lui Paşca de a intra în legalitate nu a fost întâmplător. Lipsa personalităţii juridice împiedica autorităţile locale să vină în control. Viorel Paşca este cercetat sub control judiciar. El a contestat măsura, în timp ce procurorii cer în continuare un mandat de arestare pe numele lui. Problema va fi tranşată săptămâna aceasta, de judecătorii de la Curtea de Apel Bucureşti.