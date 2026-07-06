După ce 14 șoferi de autobuz au fost acuzaţi că au golit rezervoarele mijloacelor de transport în comun de aproape 200.000 de litri de motorină, nota de plată ajunge într-un final tot la călători.

Compania de Transport Public din Iaşi investește aproape 90.000 de lei într-un sistem de monitorizare care să "păzească" rezervoarele. Paradoxal, o parte dintre șoferii cercetați s-au întors la serviciu, din lipsă de personal.

Aproape 90.000 de lei va cheltui compania de transport public din Iași pentru închirierea doar pentru o lună a acestor sisteme de monitorizare și colectare a datelor privind consumul de combustibil în autobuzele pe care le are pe traseele din Iași. Vorbim despre o măsură luată în urma situației apărute luna trecută, atunci când 14 șoferi ai Companiei de Transport Public au fost reținuți, apoi trecuți sub control judiciar pentru că în decursul unui an ar fi furat numai puțin de 200.000 litri de motorină.

Asta făceau la capetele de linie din zona metropolitană și ar fi adus un prejudiciu de 1,7 milioane de lei Companiei de Transport Public. Șoferii sunt în continuare la volan pe traseele din Iași, asta pentru că au fost trecuți doar sub control judiciar iar pe durata cercetărilor au putut să se întoarcă la muncă, dar sunt atent monitorizate toate autobuzele din Iași pentru a nu se repeta această situație. Se vor face sute de controle, spuneau cei de la compania de transport public, tocmai pentru că nu vor ca situația cu acești șoferi să se întâmple din nou.

Articolul continuă după reclamă