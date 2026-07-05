Caz înfiorător la Oradea. O fetiţă de doi ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a căzut, în toiul nopţii, de la fereastra apartamentului în care locuia împreună cu părinţii şi cu fratele ei. Vecinii povestesc că micuţa ar fi plâns minute în şir, înainte să se prăbuşească în gol de la etajul al doilea. Părinţii fetei spun însă că n-au auzit nimic şi că au aflat ce s-a întâmplat abia când le-a bătut poliţia la uşă.

Accidentul s-a petrecut puţin după ora 3 dimineaţa. Fetiţa s-ar fi căţărat pe un scaun uitat în dreptul ferestrei deschise a camerei în care dormea împreună cu fratele ei de 7 ani, ar fi ajuns pe pervaz şi apoi ar fi căzut în gol. Vecinii au fost cei care au sunat la 112.

"Traumatismul cranian a fost sever. La fel şi traumatismul toracic", explică Hadrian Borcea, șef UPU SMURD Bihor.

Mama copilei spune că, din cauza unei afecţiuni medicale, nu era conştientă în momentul în care fata s-a căţărat pe geam. Părinţii au aflat ce s-a întâmplat abia după ce micuţa a ajuns la spital.

Articolul continuă după reclamă

Mama fetiţei: Dormeam toţi. Ne-am pomenit cu poliţia. […] Eu am probleme cu sănătatea, am leşinat. [...] Chiar cu două ore înainte să se întâmple toată chestia... Ne-am pomenit cu poliţia în casă.

Reporter: Deci tu erai inconştientă în momentul în care...

Mama fetiţei: (dă din cap afirmativ)

"Niciun moment nu a apărut nimeni din familie pe întreaga durată a intervenţiei. Şi nici nu s-a solicitat intervenţia, pentru altcineva din cadrul familiei respective", a mai spus Hadrian Borcea.

Locatarii din blocul vecin i-au auzit plânsetele timp de minute în şir

Dacă părinţii şi fratele fetei nu au auzit-o, au făcut-o în schimb locatarii din blocul vecin. Oamenii spun că micuţa a plâns minute în şir înainte să cadă.

"Ţipete ca şi cum ar cere un ajutor. Garantat. [….] Totuşi, nu auzi copilul? Că a ţipat! A plâns! Omul, oricât dormi... Verifici copilul. […] Plâns şi gata. Când a căzut... nu s-a mai auzit", spune o vecină.

Fetiţa a fost intubată şi acum este ajutată să respire de aparate. Sunt, însă, speranţe că îşi va reveni. Poliţiştii încearcă acum să stabilească ce s-a întâmplat înainte de accident.

"Ireal. Nu găsesc o explicaţie pentru aşa ceva. […] La ora respectivă, copilul treaz şi mama? Ce făcea?", spune o localnică.

Un caz similar a avut loc cu două zile în urmă, la Zalău. O fetiţă de doi ani şi patru luni a căzut de la etajul doi al unui bloc. Micuţa a avut însă noroc. Căderea i-a fost atenuată de o copertină, aşa că a scăpat cu răni minore.