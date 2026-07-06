Locul din România unde sunt doar 17°C, în timp ce orașele se sufocă la 33°C

Cei care au vrut să se ascundă de căldură, au găsit la munte locul perfect pentru relaxare. Canionul Șapte Scări, din masivul Piatra Mare, este unul dintre obiectivele în care peisajul și răcoarea muntelui aduce la un loc sute de turiști.

Suntem la Canionul Şapte Scări, din Masivul Piatra Mare, locul unde căldura sufocantă din ultimele zile s-a transformat într-o oază de răcoare. O oră la pas, din locul în care lăsăm mașina sau de cea mai apropiată stație de autobuz.

Atât durează drumul, iar accesul ușor și farmecul peisajelor fac din acest loc unul din cele mai vizitate obiective turistice naturale din zona Brașovului. Cu o lungime de 160 de metri și aproximativ 60 de metri diferență de nivel, canionul este săpat în munte de apele pârâului Șipoaia.

"Suntem la Cascada Mare din Canionul Șapte Scări și credeți-mă, aici, canicula e doar o amintire și de undeva de jos de la baza traseului în acest loc, umbra, curentul de pe canion și apa pulverizată fin fac atmosfera, una foarte, foarte relaxantă", transmite Claudiu Loghin, corespondentul Observator.

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"Aici este mult mai frig, practic am fugit de la caniculă și am venit la foarte frig. De exemplu acuma mi-am luat o foiță pe mine, până acum am venit în tricou și a fost numai bine", spun turiștii.

Diferențele mari de temperatură atrag zilnic sute de turişti în această perioadă. "Am făcut această verificare, acum câteva zile, în oraș erau undeva la 33 de grade la ora 12, iar in canion erau undeva la 17 grade. Punctul maxim se va atinge dupa jumatatea lui iulie si luna august", spune Constantin Secelean, administrator canion.

Accesul în canion costă 25 de lei, pentru adulți, 15 lei pentru copii și studenți, iar pentru fiecare dintre copiii care vin într-un grup organizat, cu un profesor coordonator preţul este zece lei.