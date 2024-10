Simon Cowell anulează filmările "Britain's Got Talent", după moartea lui Liam Payne. El este cel care l-a descoperit în 2010 pe artist

Simon Cowell, creatorul X Factor, a anulat joi filmările pentru noul sezon al emisiunii Britain's Got Talent, ca urmare am morţii fostului concurent al reality show-ului de talente și membru One Direction, Liam Payne.

Simon Cowell, în vârstă de 65 de ani, a creat BGT și X Factor, unde One Direction s-a format în 2010. Trupa de băieți a terminat pe locul al treilea la reality show-ul de talente, dar a semnat rapid un contract cu casa de discuri a lui Cowell, Syco Music.

Cântecul de succes al One Direction, „What Makes You Beautiful”, precum și „Night Changes”, „Story of My Like” și „Drag Me Down” au peste 1 miliard de stream-uri Spotify. În ciuda faptului că grupul s-a destrămat în 2016, One Direction are peste 42 de milioane de ascultători lunari pe Spotify. În timp ce Cowell încă nu a comentat public moartea lui Payne, gazdele BGT Ant McPartlin și Declan Donnelly, mai bine cunoscuți sub numele de Ant și Dec, au fost fotografiați în timp ce părăseau joi Grand Hotel din Lytham Saint Annes în Lancashire.

Ce spune o fostă colegă de-a artistului despre Simon Cowell

Articolul continuă după reclamă

Katie Waissel, care a concurat la X Factor cu Liam Payne, a vorbit despre moartea sa, într-un tweet miercuri. "Inima mea este complet sfâșiat în bucăți chiar acum, nu mai am absolut niciun cuvânt. Dacă Simon Cowell ar îndrăzni să facă o declarație cu privire la pierderea tragică și sfâșietoare a prietenului meu drag și iubit Liam, ar fi prostesc. Știm cu toții adevărul... și mă voi asigura că totul va ieși la iveală. #justiceforliam". "

Pierderea tragică a prietenului meu drag Liam Payne subliniază nevoia urgentă de schimbare în industria muzicală. Solicit o investigație imediată a SyCo Entertainment pentru neglijență. Artiștii nu sunt mărfuri, iar bunăstarea lor trebuie să fie prioritară. Avem nevoie de noi legi pentru a proteja siguranța și sănătatea mintală a tuturor celor din industrie. Gata cu profitul în detrimentul oamenilor. Fie ca povestea lui Liam să declanșeze reforma de care avem nevoie cu disperare", a mai adăugat aceasta.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

O altă fostă concurentă „X Factor” din 2010, Rebecca Ferguson, a postat joi dimineață o declarație în care critică emisiunea pentru „exploatarea și profitarea tinerelor vedete”, afirmând că ea crede că Payne ar fi fost încă în viață dacă nu ar fi participat la audiție. Ferguson a criticat anterior emisiunea pentru „abuzul de putere”, afirmând că a fost forțată să încheie „contracte de mărimea unei Biblii”, inclusiv unul de care va fi „legată pentru totdeauna”, și a spus că a ignorat plângerile sale cu privire la tratamentul concurenților. Ferguson a declarat că s-a întâlnit în privat cu Cowell, care și-a cerut scuze pentru tratamentul de care a avut parte și că și-ar fi dorit să fi „intervenit” pentru a o ajuta.

Cowell nu este singura persoană din lumea divertismentului care amână evenimente în lumina decesului lui Payne. Perrie Edwards, membră a fostului grup de fete britanice Little Mix, care a fost anterior logodită cu fostul coleg de trupă al lui Payne, Zayn Malik, și-a anulat viitoarea apariție pentru Radio One de la BBC.

Un raport preliminar de autopsie publicat joi afirmă că Payne a murit din cauza „traumelor multiple” și a „hemoragiei interne și externe” suferite în urma căderii de la etajul al treilea al hotelului CasaSur Palermo din Buenos Aires, Argentina, miercuri.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei IPS Teodosie ne îndeamnă să nu ascultăm de medic în perioadele de post. Sunteţi de acord cu noua sa declaraţie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰