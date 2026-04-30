Video Au apărut cireşele, la 170 de lei kilogramul. Oamenii cumpără cel mult câteva sute de grame

Dacă la rafinărie e coadă, la cireşe, nu. Explicabil: costă 170 de lei kilogramul. Primele cireşe de primăvară au ajuns în pieţe la Sibiu, dar oamenii mai mult se miră decât cumpără fructele aduse din străinătate.

de Ruxandra Dumitrescu

la 30.04.2026 , 19:38

Cireșele de import sunt atracţia pieţei la Sibiu.

Clienții, șocați de prețuri: "Au înnebunit!"

"170?! e ceva groaznic.., prea mult". " Mi se par mai scumpe ca aurul". "Cât, 170?! păi au înnebunit..doamne ferește". "Foarte, foarte scumpe, parcă le săpăm sau așa ceva. Sigur a devenit un lux, dar e mai bine să ne facem noi acasă, să ne creștem cireșii", au afirmat oamenii.

Uneori, însă, pofta învinge. Nimeni nu cumpără, însă, cu kilogramul.

"Bună ziua, aș dori de 60 de lei cireșe". "Am cumpărat câteva cireșe de poftă că au apărut pe piață. Sunt un pic cam scumpe, dar de poftă mâncăm câteva", au spus cumpărătorii.

Cireșele din Spania ridică prețurile în piețe

Vânzătorii spun că cireşele sunt scumpe pentru că vin din Spania.

"Prețul de achiziție este foarte scump, prețul de achiziție e 150 de lei și atunci nu poți să pui decât cu un adaos de 10-15%, să se vândă marfa. Sunt și care cumpără și sunt fructele lor preferate și atunci cumpără gravidele, copiii", a spus Maria Miloi, producător.

Cei mai mulţi aşteapta să apară cireşele româneşti, în speranţa că nu vor costa şi ele o avere.

"Cum să ni se pară la portofelul nostru, imi ia jumătate din pensie, nu se poate, nu se poate, e prea de tot!", a spus un bărbat.

Cireșele românești se vor coace, însă, abia la începutul lui iunie, din cauza primăverii reci. Vor pleca din livezi cu 30 - 40 de lei kilogramul, iar în pieţe vor costa 50 - 60 de lei.

