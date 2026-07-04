Trump, discurs de Ziua Independenţei marcat de conotaţii sumbre: Cea mai mare ameninţare pentru ţara noastră

Președintele Donald Trump a marcat cea de-a 250-a aniversare a independenței americane cu o retorică înflăcărată despre excepționalismul american. Apoi, a trecut la un discurs cu conotații politice sumbre, în care a lansat avertismente cu privire la o amenințare sinistră reprezentată de comunism, care a evocat unul dintre cele mai urâte capitole din istoria țării, scrie News.ro.

"Comunismul reprezintă o ameninţare mortală la adresa libertăţii americane", a declarat el de la Muntele Rushmore. "Este cea mai mare ameninţare la adresa ţării noastre, mai mare chiar decât Primul Război Mondial, Al Doilea Război Mondial, Pearl Harbor sau chiar 11 septembrie".

Deşi discursul a fost similar cu alte câteva discursuri ţinute de Trump în ultimele zile, acesta s-a remarcat prin faptul că a fost rostit într-un parc naţional care comemorează unii dintre cei mai importanţi preşedinţi ai Americii.

De asemenea, acesta s-a abătut de la discursurile tipic apolitice şi unificatoare pe care foşti preşedinţi precum Gerald Ford sau Ronald Reagan le-au ţinut în cadrul unor precedente sărbători de Ziua Independenţei de mare amploare.

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Limbajul lui Trump a evocat "Teroarea Roşie" din anii 1950

Într-adevăr, limbajul lui Trump a evocat "Teroarea Roşie" din anii 1950, când presupuşii comunişti erau persecutaţi şi trecuţi pe lista neagră, fiind excluşi de la locurile de muncă din toată America, de la Washington până la Hollywood.

Donald Trump a menţionat, de asemenea, "radicalii şi extremiştii" care "atacă istoria noastră incredibilă la cea mai mică ocazie".

"În ultimii ani, a existat o încercare incontestabilă de a ne face să ne pierdem spiritul american, de a ne îndepărta de istoria noastră", a mai afirmat el. Fără a se lansa într-o ofensivă anti-imigraţie, aşa cum face de obicei, Donald Trump a rezumat: "Nu trebuie să te fi născut aici, dar trebuie să iubeşti ceea ce avem am construit".

În New York City, primarul Zohran Mamdani, un socialist democratic, a ţinut un discurs în care a descris America ca o naţiune a contradicţiilor, "care lucrează în fiecare zi pentru a atinge perfecţiunea în care a fost concepută".

Discursul lui Trump, punctul culminant al ajunului Zilei Independenţei

Discursul preşedintelui a marcat punctul culminant al ajunului Zilei Independenţei, care s-a remarcat în rest mai ales prin valul de căldură extremă care a cuprins o mare parte din estul ţării. Autorităţile i-au avertizat pe cei care sărbătoresc această zi să se hidrateze corespunzător şi să ia pauze în spaţii cu aer condiţionat, după cum este necesar.

Philadelphia a anulat vineri parada "Salute to Independence". Târgul "Great American State Fair" din Washington şi-a întrerupt activitatea la începutul după-amiezii, pentru a se redeschide la ora 17:00. Concertul "Capitol Fourth", unul dintre evenimentele principale ale sărbătorii din Washington, şi-a deschis porţile puţin mai târziu decât de obicei, dar a avut loc în cele din urmă, cu apariţii ale lui Patti LaBelle, Trace Adkins, ale membrilor misiunii spaţiale Artemis II şi focuri de artificii deasupra reşedinţei lui George Washington de la Mount Vernon. O paradă de Ziua Independenţei programată pentru sâmbătă în Washington a fost anulată.

Vineri, la Washington, sute de oameni s-au plimbat pe terenul National Mall, unde s-a desfăşurat "The Great American State Fair". Aceştia au făcut poze cu avioanele care survolau zona şi încercau să se răcorească în corturile care au oferit limonadă la 9 dolari şi picioare de curcan la 23 de dolari. Mulţi erau îmbrăcaţi în culori patriotice, cu feţele strălucind de transpiraţie.