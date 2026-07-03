Premierul israelian Benjamin Netanyahu şi preşedintele american Donald Trump au convenit să se întâlnească în curând în SUA, în urma unei discuţii telefonice avute vineri, a anunţat biroul lui Netanyahu, potrivit AFP.

Trump şi Netanyahu au stabilit să se întâlnească în curând în SUA - Profimedia

Această discuţie are loc pe fondul unor relatări privind tensiunile dintre cei doi lideri cu privire la eforturile de a pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu, care a început la sfârşitul lunii februarie cu bombardamente americano-israeliene asupra Iranului.

"Prim-ministrul (Neyanyahu n.red) a subliniat în conversaţia lor că Statele Unite sunt garanţii libertăţii în lume şi că Israelul apreciază foarte mult legăturile strânse dintre cele două naţiuni", afirmă biroul premierului israelian într-un comunicat.

Netanyahu l-a felicitat pe Trump cu prilejul celei de-a 250-a aniversări a independenţei SUA şi cei doi lideri "au convenit să se întâlnească în curând în SUA", se adaugă în text.

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Statele Unite sunt principalul aliat al Israelului, dar Trump l-a criticat public în mod repetat pe Netanyahu în ultimele săptămâni, întrucât ofensiva Israelului în Liban împotriva grupării şiite pro-iraniene Hezbollah a ameninţat negocierile de pace cu Iranul