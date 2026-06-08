Pilotul și copilotul unui avion privat închiriat de starul de baseball Yadier Molina au murit duminică într-un accident pe pista unui aeroport din Republica Dominicană, au declarat autoritățile aeronautice și fostul jucător.

Pilotul și copilotul, ambii cetățeni americani, au murit. "Nu au fost raportați pasageri la bord", a declarat Institutul Dominican de Aviație Civilă într-un comunicat duminică seara, potrivit Le Figaro, citat de Mediafax. Conform declarației, "aeronava a declarat o situație de urgență în timp ce se afla la aproximativ 16 mile marine sud-vest de La Romana", un aeroport internațional situat în estul Republicii Dominicane, și s-a prăbușit în timp ce se întorcea la aeroport.

A fost demarată o anchetă pentru a determina cauza prăbușirii

Yadier Molina a explicat câteva ore mai târziu că avionul decolase spre Texas pentru a-l transporta pe el, familia și prietenii săi în Puerto Rico. "Condoleanțe piloților și familiilor lor", a scris fostul jucător al echipei St. Louis Cardinals pe contul său de Instagram. Portoricanul este considerat unul dintre cei mai buni receptori defensivi din istoria Ligii Majore de Baseball. În cariera sa de 19 ani (2004-2022), a câștigat de două ori World Series. În prezent, este managerul echipei Navigantes de Magallanes din Venezuela și a antrenat echipa națională portoricană în două turnee World Classics.

Articolul continuă după reclamă

Un videoclip postat pe rețelele de socializare arată o coloană uriașă de fum la aeroport, în timp ce cisterne cu apă pulverizează apă în încercarea de a stăvili flăcările. A fost demarată o anchetă pentru a determina cauza prăbușirii Gulfstream G200, un avion privat cu o capacitate de opt până la optsprezece pasageri. În 2021, nouă persoane au murit într-un accident în care a fost implicat un avion privat care decola de pe Aeroportul Internațional Las Americas din Santo Domingo. Printre victime s-a numărat și producătorul muzical portorican José Ángel Hernandez, mai cunoscut sub numele de Flow La Movie.

Republica Dominicană, renumită pentru plajele și arhitectura colonială, a primit aproape 12 milioane de turiști în 2025, devenind a doua cea mai populară destinație turistică din America Latină.