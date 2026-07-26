Nu toate lecțiile se învață în clasă. Un atelier de educație financiară i-a provocat pe copii să descopere, prin joacă, ce înseamnă să cheltuieşti banii responsabil. Prima oprire, la piaţă, unde cei mici au comparat preţuri şi apoi au făcut alegeri bine calculate.

Provocarea a început în piață. Fiecare copil a decis singur ce cumpără, cât cheltuiește și dacă îi rămân bani la final.

Copil: Să merg în piață și să cumpăr produse.

Reporter: Cât ai dat pe tot ce ai acolo?

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Copil: Cred că vreo 30 de lei, cam așa. Ceapă, roșii galbene două mere verzi. Am învățat să mă descurc singură în viață.

"Mi-am luat niște castraveți, niște roșii galbene, niște mere verzi", spune un adult.

Pentru câteva minute, copiii au devenit adulți. 50 de lei, un card de jucărie și un coș de cumpărături, de atât au avut nevoie la prima lor lecție despre bani. Au învățat că un buget se face înainte de cumpărături, că prețurile se compară și că economiile încep cu alegerile potrivite.

După ce au trecut testul practic din piață, copiii au trecut la proba teoretică

"Cardurile acestea le folosim ca să? Plătim!", spun copiii.

"Copiii au înțeles cum se poate face o plată în piață, fie cu bani cash, fie cu cardul. Au înțeles cum funcționează cardul. Au înțeles și metode prin care pot economisi banii și cum se fac cumpărături inteligente. A fost un atelier de educație financiară dedicat copiilor", explică Adina Ponta, reprezentant companie de servicii.

Iar lecția de educație financiară continuă acasă, unde primii consilieri financiari ai copiilor sunt chiar părinții.

"Prima rețetă la bani este să nu cumpere neapărat ceva care este foarte scump, ci să fie folositor, util și să-și merite prețul", spune un părinte.

"Părinții au rolul cel mai important în educația financiară a copiilor, pentru viitorul lor. Părintele este responsabil de toate deciziile și de toate plățile, de nevoile și dorințele, de toate cumpărăturile copiilor. De aceea sunt însoțiți de părinți, pentru a ne dubla munca", menţionează Roxana Bucur, expert consultant.

Potrivit studiilor internaționale, obiceiurile financiare se formează încă din copilărie. România și-a propus, prin Strategia Națională de Educație Financiară 2024–2030, să dezvolte competențele financiare ale copiilor și tinerilor, astfel încât aceștia să ia decizii mai responsabile atunci când vor gestiona propriii bani.