Fiecare oprire la pompă înseamnă încă o gaură în buget. În timp ce preţurile urcă aproape zilnic, tot mai mulţi şoferi încep să facă socoteli serioase: cât timp îşi vor mai permite să meargă cu maşina? Dacă motorina ajunge la 11 lei, câteva sute de mii de autoturisme ar putea trage pe dreapta. Pe de altă parte, sunt şi creşteri record la vânzările de maşini electrice.

Avem ziua şi scumpirea la pompă. Distribuitorii de carburant tot adaugă la preţ.

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"A crescut calumea. Ce să facem? O să le tragem pe dreapta, în final. Mai ales ce se aude cu Kazahstanul. O să ne readaptăm. Metrou, mijloacele în comun", a spus un şofer.

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"Criza se adânceşte. Suişurile şi coborâşurile din Hormuz ne afectează. Astăzi se declară armistiţiu, mâine se întrerupe. Orice fel de sincopă în aprovizionare duce la creştere de preţuri. Uneori legitimă, alteori pur şi simplu pentru că această piaţă, fiind dominată de un număr mic de actori, se profită de orice întrerupere ca să se crească şi mai mult preţul", a subliniat Corina Murafa, expert în energie.

La 12 lei litrul, sute de mii de maşini ar putea dispărea din trafic

Potrivit unei analize, la un preț de 10 lei/litru, aproximativ 230.000 de mașini ar dispărea zilnic din trafic, iar consumul s-ar reduce cu circa 410.000 de litri pe zi. Pragul de la care comportamentul șoferilor începe cu adevărat să se schimbe este însă de 11-12 lei/litru. Se estimează că, la un preţ al carburanţilor de 12 lei/litru, până la 800.000 de autoturisme ar putea ieși din traficul zilnic, iar consumul s-ar reduce cu peste 800.000 de litri pe zi. Pe de altă parte, mulţi şoferi spun că n-au cum să se descurce fără maşină.

Reporter: Dacă ajunge la 11 lei, lăsaţi maşina pe dreapta?

Şofer: Nu prea am cum! Aş fi vrut! Probabil că renunţ la motorină şi trecem pe altceva. Electric.

"Venim la muncă cu maşina. Combustibilul îl suportăm noi din buzunar. Depindem de maşină", a precizat alt conducător auto.

"Cu ea muncesc, nu prea am cum. Mai dificil. O schimb şi-mi iau alta, hibrid", a transmis un şofer.

Guvernul ia în calcul reducerea accizei şi a TVA-ului

Autorităţile iau în calcul să scadă din nou acciza şi să reducă şi TVA-ul. Numai că, la cât de mari sunt scumpirile, efectul nu va fi prea mare, la pompă.

"Mecanismul prin care returnam transportatorilor o sumă de bani, 50 de bani, 1 leu pe litru, dar ei plăteau totuşi preţul integral, din punct de vedere macroeconomic e o măsură mult mai bună decât să reduci preţul în masă pentru toţi consumatorii", a explicat Corina Murafa, expert în energie.

În ultima lună, benzina s-a scumpit cu 5%, aşa că plinul ne costă mai mult cu 21 de lei. Preţul motorinei a crescut cu 8%, iar pe un plin dăm mai mult cu 36 de lei. Cât despre barilul de petrol, acesta a ajuns la 98 de dolari.