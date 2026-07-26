După matcha, un nou ingredient exotic începe să apară în meniurile cafenelelor și cofetăriilor. Se numește ube, vine din Filipine și colorează în mov băuturile, produsele de patiserie sau înghețata. Evident, noile produse au devenit imediat virale.

Băutura se numeşte dirty ube. Un fel de latte, cu nuanţe de mov, în care se pune o pudră colorată.

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Ube, noul ingredient preferat al cafenelelor

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"Avem ube cu cafea, pentru că oamenii vor şi cafea, avem ube simplu şi ube cu apă de cocos. Ai electroliţi, hidratare şi acest trend, ube. Vin că le place cum arată şi după ce le gustă zic "wow", a povestit Remus Păduraru, co-owner cafenea.

Găsim şi ube cu matcha. Pentru că trendurile se combină.

Urmează laptele şi pudra de ube.

"Ubele îl punem deasupra. Aceasta e băutura noastră, cu matcha şi ube"

Trendurile se combină: ube şi matcha în aceeaşi băutură

"E una dintre cele mai cerute băuturi de la noi. Lumea a fost curioasă şi acum e a doua cea mai vândută. Am făcut research cu ce se vinde în afară şi am luat cam cele mai vândute băuturi. O băutură foarte bună, de vară, fresh", a explicat Vlad Grigore, proprietar cafenea.

"Nu e foarte dulce. Ceea ce e excepţional. Şi îmi place că e rece. Pentru zilele de vară… e excepţional", a spus un client.

Nu doar băuturile sunt mov, ci şi deserturile.

"Avem un tiramisu cu ube. Cremos şi gustos. Un cheesecake cu ube. Şi un croissant cu ube, cremă de ube şi vanilie. Avem şi chec cu ube şi cocos. Mai pufos şi pentru oamenii care nu vor multă cremă. Trăim cu generaţia Z, iar generaţia Z merge pe trenduri şi merge să încerce ceva nou", a continuat Remus Păduraru.

Cât costă băuturile cu ube

"Îmi place, se simte matcha-ul prima dată. Şi apoi se simte şi ube. Un gust dulce moderat, chiar de biscuite", a precizat un consumator.

"E un gust interesant. Chiar merge pentru vară. Pe TikTok am văzut că erau tot felul de reclame de ube", a adăugat altă persoană.

Un ube cu cafea costă 34 de lei, iar un ube matcha se vinde cu preţuri pornind de la 25 de lei.