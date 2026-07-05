Un tânăr din statul american Oregon ar putea încasa o sumă uriașă după ce a cumpărat dintr-un magazin second-hand o jachetă care s-a dovedit a fi aparținut legendei NBA Wilt Chamberlain. Pentru obiect a plătit puțin peste 3 dolari.

Un puşti a dat 3 dolari pe o geacă, iar acum se poate îmbogăţi. Ce a cumpărat fără să-şi dea seama - Profimedia / imagine ilustrativă

Quinn Brown, din Portland, a povestit că se afla la cumpărături într-un magazin Goodwill în luna ianuarie, când a observat o geacă mov și aurie a echipei Los Angeles Lakers în mâinile unui alt client. După ce persoana respectivă a decis să nu o cumpere, Brown, în vârstă de 19 ani, a luat-o imediat, arată YahooSports, citat de Mediafax. "Pur și simplu a aruncat-o în fața mea și am apucat-o imediat", a declarat el pentru postul WLBT 3.

Ce vrea să facă după ce va lua banii

Brown spune că a plătit 3,07 dolari pentru geacă, însă a avut bănuiala că ar putea fi ceva special. A publicat o fotografie pe Instagram, iar la scurt timp a fost contactat de casa de licitații Sotheby's din New York. Geaca a fost trimisă la New York, unde specialiștii au autentificat-o. "Mi-au spus că geaca a fost identificată ca fiind purtată în Finala NBA din 1972. Știam că tricoul purtat de Chamberlain în acea finală s-a vândut cu 4,9 milioane de dolari. Acela era tricoul pe care îl purta sub geaca mea", a spus Brown.

Articolul continuă după reclamă

Wilt Chamberlain, decedat în 1999 la vârsta de 63 de ani, este considerat unul dintre cei mai dominanți jucători din istoria baschetului. Supranumit "The Big Dipper", el a câștigat șapte titluri consecutive de cel mai bun marcator al ligii între 1959 și 1966 și a înregistrat o medie de 50,4 puncte pe meci în sezonul 1961-1962. Casa de licitații Sotheby's a scos între timp jacheta la licitație, estimând că aceasta ar putea fi vândută pentru o sumă cuprinsă între 150.000 și 250.000 de dolari. Licitația a început pe 1 iulie și este programată să se încheie pe 20 iulie.

Brown a declarat pentru WLBT 3 că a început să cumpere și să revândă obiecte încă din perioada liceului, transformând ulterior această activitate într-o afacere cu normă întreagă. Până acum, el a realizat peste 10.000 de vânzări. Deși petrece între 15 și 20 de ore pe săptămână căutând obiecte valoroase în magazine second-hand, tânărul spune că nu și-a imaginat niciodată că va găsi ceva atât de valoros.

"Am avut un noroc incredibil cu geaca lui Wilt Chamberlain. Este o senzație extraordinară să găsești ceva de genul acesta. Făceam asta pentru că îmi place, fără să mă aștept vreodată la așa ceva", a declarat el. Brown a mai spus că speră să folosească banii obținuți din vânzarea jachetei pentru a se pensiona devreme.