ChatGPT, noul nutriționist al multora. Experţii avertizează că recomandările AI pot fi periculoase

Doar câteva întrebări adresate unui asistent AI şi poţi primi imediat un plan alimentar complet şi un program de antrenament. Soluţia este rapidă şi gratuită, însă specialiştii ne avertizează. Recomandările generate de inteligenţa artificială nu sunt potrivite pentru toată lumea. În unele cazuri, pot face mai mult rău decât bine.

În doar câteva secunde, aplicaţii precum ChatGPT pot genera meniuri pentru întreaga săptămână şi programe de exerciţii, pornind de la câteva informaţii introduse de utilizator, precum vârsta, greutatea sau obiectivul dorit.

Diana Severin, reporter Observator: Haideți să vedem ce recomandă ChatGPT pentru un plan alimentar și unul de antrenament. Acum îi dau câteva informații de bază și vedem ce răspuns generează.

Planul este gata. Inteligenţa artificială ne-a propus meniuri pe zile, cu micul dejun, prânzul, cina şi gustări între mese.

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Diana Severin, reporter Observator: Câteva întrebări și, în mai puțin de un minut, inteligența artificială poate crea un plan complet de slăbit: ce să mănânci, cât să te antrenezi și în cât timp ai putea ajunge la greutatea dorită. Dar cât de sigure sunt aceste recomandări? Haideți să vedem.

"Inteligenţa artificială nu ţine cont de istoricul medical, medicamente, de intoleranţe alimentare, de modul de viaţă al fiecăruia. Şi atunci poţi să ajungi să mănânci fie prea puţin, fie prea mult, dezechilibrat", spune Teodora Buturoagă, nutriţionist.

Nici planurile de antrenament nu sunt lipsite de riscuri. Un program standard poate duce la accidentări sau suprasolicitare.

"Nu poate înlocui personalizarea pentru fiecare în parte şi pentru asta ai nevoie să lucrezi cu un om care îţi vede nevoile", explică Elena Pariş, antrenor.

Chiar şi aşa, mulţi folosesc deja inteligenţa artificială pentru inspiraţie.

"Am încercat să folosesc. M-am interesat de exerciţii, de o dietă bună şi am slăbit destul de mult, faţă de cum eram înainte", spune o femeie.

"Atunci când e vorba de sănătate ar trebui să apelezi la un nutriţionist. ChatGPT-ul dă de foarte multe ori rateuri", spune o alta.

Specialiștii recomandă însă ca deciziile care țin de alimentație și activitatea fizică să fie luate împreună cu un medic, mai ales atunci când există probleme de sănătate sau obiective importante de slăbire.