În ultimii 5 ani, Zoe a fost în mai multe drumeţii, decât unii oameni în toată viaţa. În 2018 a mers pentru prima oară în munţii Călimani. Iar din 2019, a început să meargă pe munţi mai înalţi, cum e Retezat.

Daniel Cheşa: Ştie să meargă singură pe potecă, ştie să ocolească anumite obstacole. Iubeşte muntele, iar de câte ori mă vede că am în mână un rucsac, pentru ea e ca un fel de semnal că urmează o drumeţie.

Zoe are 9 ani şi este din rasa caniche, iar singura problemă de sănătate pe care o are, este un început de cataractă. Nu este friguroasă, însă are diferite haine adaptate la anotimp.

Daniel Cheşa: Are diferite hăinuţe, în funcţie de sezon. Geacă de ploaie, geacă îmblănită, are bocăncei cu crampoane, pentru urcare pe zăpadă şi pe gheaţă. Când e foarte frig, îi pun sub geacă nişte pernuţe încălzitoare.

Mica exploratoare a primit mai multe diplome pentru escaladări

Anul acesta au fost împreună în mai puţine escaladări pentru că Daniel a avut mâna fracturată, aşa că nu a reuşit să o ia în călătoria sa în jurul lumii. Anul trecut, însă, a fost cel în care au cucerit împreună 10 vârfuri. Ghidul montan care i-a oferit atestatul de montaniard, povesteşte că mica exploratoare a primit mai multe diplome pentru escaladări înainte de a deveni Zoe Alpinista.

Ovidiu Popescu, ghid montan: Fiind mică, drăgălaşă, toţi spuneau: "Uite, ce alpinistă!". Şi după vreun an de zile, când auzea de alpinistă, răspundea la chestia asta. Merge foarte bine pe stâncă, pe locuri expuse, pe creste.

Zoe este cunoscută printre pasionaţii de călătorii şi escaladări. Mulţi dintre ei au văzut-o pe reţelele de socializare, iar atunci când o găsesc pe munte, fac poze împreună, ca şi cu o vedetă.

