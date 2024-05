Vezi și

Din aprilie şi până în octombrie, pasionaţi de natură îşi dau întâlnire lângă Timişoara, la o plimbare cu caiacele. Aventura pe Bega sălbatică începe cu un instructaj. Astăzi ghid este Călin Tot, pasionat atât de rafting cât şi de canotaj.

Călin Tot, ghid: Nu e nimic periculos. Eşti pe apă, dar ai vestă de salvare, e obligatorie, toată lumea trebuie să poarte vesta de salvare, apa este liniştită, nu sunt curenţi, nu sunt obstacole. Poate să vină oricine. Avem şi familii cu copii mici, chiar şi 6-7 ani care vin în caiacele duble.

Experienţa anterioară nu este necesară, iar traseul e unul uşor

Echipaţi, instruiţi şi cu chef de vâslit, canotorii amatori se lansează la apă. Experienţa anterioară nu este necesară, iar traseul e unul uşor.

Canotor: Nu am emoţii, nu am frică de apă, vestă am, ceva rău nu cred că se poate întâmpla. Mi se pare o activitate fain de weekend.

Canotor: E o încercare, mi s-a părut interesant să avem o experienţă de genul. Plus că a fost săptămâna trecută ziua lui taică-miu şi am zis să îi facem cadou.

Preţul pentru o astfel de aventură pe Bega costă 170 de lei

Şi aşa a început aventura pitorească. Un prilej bun şi de socializare în mijlocul natură. O plimbare cu caiacele pe Bega sălbatică durează aproximativ 2 ore, timp în care se parcurg 6 -7 kilometri. Şi chiar dacă pare solicitant să vâsleşti atât din prima, natura te face să uiţi de efort şi să te bucuri de relaxare.

Preţul pentru o astfel de aventură pe Bega costă 170 de lei pentru un caiac individual şi 270 de lei pentru cel dublu.

