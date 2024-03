Vezi și

Mulţi români au început să păstreze tradiţia încă de dimineaţă. Se spune că cine bea azi puţin vin va avea putere de muncă tot anul. Că sunt 40 sau 44 de pahare, în funcţie de obiceiul zonei, nici nu mai contează.

Angela Bertea, reporter Observator: Dacă cele 40 de pahare ar fi cu vin, atunci am vorbi despre o cantitate de aproape patru litri. Dacă ar fi cu tărie, atunci s-ar aduna aproape un litru jumătate de băutură. O cantitate însemnată pentru organism, de aceea specialiştii spun că ar trebui să tinem cont de componenta simbolică a acestei traditii.

Specialiştii recomandă prudenţă. Excesul poate fi periculos

Irina Badrajan - medic de familie: Este o cantitate mult prea mare care dă un şoc foarte important organismului, sistemului nervos, sistemului circulator.

În plus, tradiţia de 9 martie vine şi cu alte tentaţii: gustoşii mucenici cu nucă. Fie că sunt munteneşti, fie că sunt moldoveneşti, e aproape sigur că nu ne vom opri la o porţie.

Vedeta acestui târg din Capitală au fost arătoşii mucenici moldoveneşti: copţi la cuptor, unși cu miere și presărați cu nucă din belşug.

Gabriela, comerciant: În cuptor, in jur de sapte minute. Durează mult frământarea, creşterea aluatului, după se pun la crescut, deci procesul tehnologic durează in jur de doua ore.

Cât costă un mucenic reinterpretat

Pentru cei cu gusturi mai subţiri, în cofetării au fost pregătiţi mucenici reinterpretaţi.

Yasmina Reşid - patiser: Aici avem roll mucenic, care este o reinterpretare a rollsurilor noastre faimoase care vin direct de la New York. În foietajul de croissant care este foarte crocant am introdus o cremă namelaka cu miere, este o cremă japoneză, iar in interior am băgat încă un insert de nucă caramelizată, este o combinaţie absolut divină.

Preţul este pe măsură: un astfel de mucenic pretenţios costă 29 de lei.

