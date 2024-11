Video O mie de poze în 30 de zile. În fiecare zi din luna noiembrie, Rareş Helici surprinde emoțiile și trăirile oamenilor, pe străzile din Sibiu

O mie de portrete realizate în doar 30 de zile. Vorbim despre proiectul unui fotograf din Sibiu care, an de an, face portrete alb-negru prin care surprinde emoţiile şi trăirile oamenilor. În fiecare an sibienii şi turiştii se întorc în faţa aparatului de fotografiat pentru a-şi face un alt instantaneu, în special pentru a observa cum s-au schimbat de-a lungul timpului.