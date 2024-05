A renunţat la o carieră de succes în corporaţie şi a pornit într-o călătorie de a descoperi comori în cele mai izolate sate. Este povestea unui fotograf care, de 15 ani, imortalizează oameni şi tradiţii. Din Dobrogea, până în Maramureş şi în Apuseni, portretele sale surprind o parte unică a României. De câţiva ani, organizează şi tururi pentru fotografii străini, cărora le arată, prin obiectiv, ce are ţara noastră mai frumos: tradiţii spectaculoase, oameni înţelepţi şi peisaje sălbatice.

Mihnea Turcu, fotograf: Nu fotografiez bătrâni, fotografiez înţelepciune. Ce încerc să fotografiez e o vibraţie adâncă şi sfântă, din păcate din ce în ce mai rară, a ceea ce odată a fost satul românesc.

Așa încep cele mai frumoase zile pentru Mihnea Turcu. Urcând o uliță de pământ, trecând pragul unei case vechi și descoperind încă o poveste. Viața lui nu a fost dintotdeauna așa. În 2009, lucra într-o corporație din București. Avea o carieră de succes, dar simțea că drumul lui este altul.

Mihnea Turcu, fotograf: Eu nu am plecat de acolo pentru că nu îmi plăcea de ei. Nu, dimpotrivă. Am plecat pentru că mă căuta altceva. Ceva m-a făcut să mă îndrăgostesc şi să vreau mai mult fotografia decât corporaţia. Aşa am plecat.

Prima fotografie a făcut-o în Maramureș, unde din întâmplare a ajuns în coliba unui bătrân parcă din alte timpuri.

Mihnea Turcu, fotograf: Iar acea fotografie avea să deschidă drumul unui întreg proiect pe care l-am făcut timp de 15 ani cu acel om.

A cunoscut sute de bătrâni și în ochii tuturor a găsit aceeași credință

Timp de 15 ani, a fost martorul unor momente simple și a unor clipe de răscruce din satul românesc. A cunoscut sute de bătrâni și în ochii tuturor a găsit aceeași credință.

Mihnea Turcu, fotograf: Credinţa nu înseamnă doar biserică şi religie. E un spaţiu sfânt pe care ei îl au în interiorul lor.

De câțiva ani, în călătoriile sale îl însoțesc și fotografi străini. Vin special în România, să redescopere tradiții și oameni care în Vest au dispărut.

Judy Ford, fotograf: E o anumită magie în cultura tradiţională. E o atitudine faţă de viaţă, o încredere în Dumnezeu sau în univers, o recunoştinţă pentru tot şi o conexiune profundă cu natura.

Fotografii care au cunoscut România în toate ipostazele ei

Judy și Daryl Ford sunt pentru a șaptea oară în țara noastră. Și-au expus fotografiile și la Viscri, și la Muzeul Astra din Sibiu. Au cunoscut România în toate ipostazele ei.

Daryl Ford, fotograf: Ne-ar plăcea să vedem că oamenii în vârstă primesc mai mult ajutor. Ar fi bine dacă s-ar găsi de lucru în sate, pentru a-i ţine acolo pe tineri, în loc să fie nevoiţi să plece să muncească în Europa.

Mihnea Turcu, fotograf: Ce spun ochii tăi? Că încerc să iubesc viaţa şi să mă bucur de darul ăsta care se numesc cei câţiva ani pe care îi ai de trăit... să nu uit că totul poate să dispară într-o clipă?

