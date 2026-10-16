Sam și Colby, doi creatori de conținut, cunoscuți pentru investigații paranormale, au petrecut o noapte în Castelul Corvinilor din Hunedoara, alături de Dan și Phil, alţi creatori populari pe Youtube și au postat un videoclip care a strâns peste 9 milioane vizualizări.

Reacţia unor youtuberi americani care au petrecut noaptea în Castelul Corvinilor şi au vânat fantome - Sursa: Captură foto Youtube/ Sam and Colby

Tinerii au obținut permisiunea de a rămâne singuri pe parcursul întregii nopți în complexul istoric ridicat în secolul al XV-lea. Încă de la primii pași făcuți în curtea pustie, contrastul dintre grandoarea arhitecturii gotice și liniștea apăsătoare a creat o atmosferă copleșitoare, scrie Libertatea.

Sam și Colby, doi creatori de conținut cunoscuți pentru investigații paranormale

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Înainte de a porni în explorarea castelului, Phil Lester și Dan Howell au fost întâmpinați de Vlad, un ghid local care le-a făcut cunoștință cu legendele locului. În spiritul ospitalității românești, acesta le-a oferit câte un pahar de vișinată, pe care l-a prezentat, în mod simbolic, drept un scut împotriva energiilor negative. Apoi le-a povestit despre strigoi și spiritele despre care se spune că ar bântui vechea fortăreață.

Cei doi au pornit la drum cu atitudini diferite: Phil Lester era curios să afle dacă ar putea intra în contact cu entități paranormale, în timp ce Dan Howell s-a declarat sceptic și a mărturisit că nu crede în astfel de fenomene.

Dincolo de poveștile cu fantome, turul nocturn le-a oferit și o incursiune în istoria castelului, a cărui construcție este legată de Iancu de Hunedoara și datează din secolul al XV-lea. Traseul a inclus încăperi și spații încărcate de legende, printre care o celulă despre care tradiția locală susține că l-ar fi găzduit pe Vlad Țepeș, Sala Dietei, groapa cu urși și coridoare secrete despre care se spune că au fost scoase la iveală în urma cercetărilor arheologice.

Unul dintre cele mai impresionante puncte ale vizitei a fost fântâna din curtea interioară, adâncă de aproximativ 38 de metri. Potrivit legendei, trei prizonieri turci ar fi primit promisiunea că vor fi eliberați dacă reușesc să sape în stâncă până dau de apă. După 15 ani de muncă, însă, Iancu de Hunedoara murise, iar soția sa, Elisabeta Szilágyi, ar fi ordonat executarea lor.

Povestea spune că, înainte de moarte, prizonierii ar fi lăsat în piatră un mesaj devenit celebru: "Aveți apă, dar nu aveți suflet".

Pentru a testa dacă echipamentele pot înregistra indicii ale unor presupuse prezențe paranormale, cei doi creatori de conținut au folosit mai multe dispozitive: detectoare de câmp electromagnetic (EMF), senzori laser de mișcare, lanterne care se activează la atingere și aparate audio de tip Spirit Box, utilizate de pasionații de investigații paranormale.

În timpul explorării încăperilor subterane, unele dintre dispozitive s-ar fi activat în timp ce cei doi adresau întrebări despre istoria castelului. Astfel de reacții pot avea însă și explicații obișnuite și nu reprezintă, în sine, dovezi ale existenței unor fenomene paranormale.

Creatorii au recunoscut deschis că sentimentul de a avea întregul domeniu exclusiv la dispoziție a fost "de-a dreptul ireal".

Metoda Estes, experimentul încercat de youtuberi

Momentul central al experienței s-a desfășurat în capela medievală, unde echipa a încercat așa-numita "Metodă Estes", un experiment folosit în comunitățile de investigatori paranormali. Phil Lester a purtat ochelari opaci și căști antifonice conectate la un receptor radio, astfel încât să nu audă întrebările adresate de ceilalți participanți.

În aceste condiții, Lester a rostit cuvinte pe care susținea că le percepea prin intermediul dispozitivului. Printre ele s-ar fi numărat "durere", "acasă", "sigur" și cifra "trei". Ultimul element a atras atenția grupului, întrucât amintea de legenda celor trei prizonieri despre care se spune că și-ar fi pierdut viața la castel..