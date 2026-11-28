Însoțitorii de bord au câteva gesturi și proceduri mai puțin cunoscute pe care le respectă înainte de decolare și la aterizare. Unele dintre ele pot trece neobservate de pasageri, deși fac parte din pregătirea echipajului pentru situații neprevăzute.

Motivul pentru care însoțitoarele de zbor stau pe mâini în timpul decolării și aterizării - Shutterstock / Profimedia

Când avionul se pregătește de decolare, unii însoțitori de bord se așază pe scaunele lor și își strecoară mâinile sub coapse. Gestul îi ajută să își țină brațele aproape de corp și să limiteze mișcarea în cazul unui impact. Aceeași poziție de protecție poate fi observată și la aterizare.

Lia Ocampo, fostă însoțitoare de bord, a explicat pentru Condé Nast Traveller că poziția face parte din pregătirea obișnuită a echipajului pentru aceste două etape ale zborului. Felul în care se așază fiecare însoțitor depinde de orientarea scaunului și de tipul centurilor cu care este echipat.

În aceleași minute, membrii echipajului trec în gând prin pașii unei eventuale evacuări. Își amintesc cum se deschid ieșirile de urgență, unde se află echipamentul de evacuare și ce comenzi ar trebui să le dea călătorilor. Iau în calcul inclusiv care dintre pasageri le-ar putea da o mână de ajutor, spune Ocampo.

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Pentru pasageri, poziția de protecție potrivită este ilustrată pe fișa de siguranță din buzunarul scaunului. De aceea, chiar și cei care zboară des au motive să o consulte înainte de decolare. Instrucțiunile pot varia în funcție de aeronavă și de locul ocupat în cabină.