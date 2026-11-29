De la jobul de birou, la capătul lumii. Alexandra, românca de 25 de ani care lucrează pe nave de expediție în Antarctica și la Polul Nord.

Aventurile româncei care a dat jobul de birou pentru a lucra tocmai în Antarctica: "Șase luni fără zi liberă" - Libertatea

A renunțat la confortul unui job clasic de birou pentru o viață pe care puțini și-o pot imagina. La doar 25 de ani, Alexandra Dobre, din Câmpulung Muscel, lucrează la bordul unor nave de croazieră de expediție care ajung în unele dintre cele mai izolate regiuni ale planetei: Antarctica și zona Polului Nord. Întâlnirile cu urșii polari, furtunile oceanice și contractele de câte șase sau șapte luni departe de casă fac parte din realitatea ei de zi cu zi.

De la un job obișnuit, la aventuri în cele mai izolate locuri de pe planetă

În locul unei vieți obișnuite de birou, Alexandra a ales să descopere lumea dintr-o perspectivă cu totul diferită. Tânăra din Câmpulung Muscel lucrează pe nave de croazieră de expediție, care navighează spre destinații spectaculoase, dar și extrem de dificile, precum Antarctica și regiunea arctică.

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Experiența vine cu provocări pe care puțini le-ar accepta: luni întregi petrecute departe de familie și prieteni, condiții meteo imprevizibile, furtuni pe ocean și zile în care natura își arată întreaga forță.

Pentru Alexandra, însă, toate acestea fac parte dintr-o alegere care i-a schimbat complet viața.

„Eu voiam să-mi bucur inima, să mă simt cu adevărat în viață, să descopăr lumea”, povestește tânăra într-un interviu acordat publicației Libertatea.

Cum arată viața la bordul navei. Șase luni departe de casă, fără zile libere

Nava pe care lucrează Alexandra seamănă mai degrabă cu un mini-iaht, având aproximativ 220 de pasageri. În spatele imaginilor spectaculoase se află însă o muncă solicitantă și o rutină diferită de tot ceea ce înseamnă viața pe uscat.

Un contract durează aproximativ șase luni, perioadă în care membrii echipajului muncesc în fiecare zi, fără zile libere. Alexandra locuiește într-o cabină compactă, pe care o împarte cu o colegă, și trebuie să își pregătească de acasă tot ce are nevoie pentru întreaga perioadă.

„Trebuie să îmi împachetez viața pentru 6 luni în doar două bagaje de câte 23 de kilograme”, explică românca.

Nici legătura cu familia nu este întotdeauna ușoară. Fusurile orare diferite și izolarea fac ca discuțiile cu cei dragi să fie uneori dificile. Iar dorul devine una dintre cele mai mari provocări.

Tânăra spune că a ratat numeroase momente importante din viața familiei. Când a plecat prima dată, fratele ei avea 15 ani. Acum se apropie de majorat.

Întâlnirile cu urșii polari și pinguinii, momente care nu pot fi surprinse în fotografii

Dincolo de responsabilitățile de la bord, Alexandra are ocazia să vadă unele dintre cele mai spectaculoase peisaje de pe planetă. A întâlnit pinguini în Antarctica, a văzut balene și a fotografiat urși polari în regiunea arctică.

Unul dintre cele mai emoționante momente a fost întâlnirea cu un urs polar care s-a apropiat atât de mult de navă, încât căpitanul a oprit vasul pentru ca pasagerii și echipajul să îl poată observa.

„Am plâns de fericire și recunoștință când am văzut primul iceberg gigant trecând pe lângă navă”, povestește Alexandra.

Tânăra a ajuns inclusiv în zona numită „ice edge”, acolo unde Oceanul Arctic se întâlnește cu întinderea de gheață din apropierea Polului Nord.

A sărit în oceanul înghețat la ambii poli și a traversat ape cu valuri de șase metri

Experiențele extreme nu au lipsit din aventurile sale. În același contract de șase luni, Alexandra a făcut „polar plunge” atât la Polul Nord, cât și la Polul Sud. Mai exact, a sărit în apa oceanului, la temperaturi de aproximativ zero grade, fiind asigurată cu un ham.

O altă provocare este traversarea Strâmtorii Drake, una dintre cele mai dificile zone maritime din lume. Acolo, valurile pot ajunge la șase metri înălțime în sezonul de vară.

Chiar și așa, tânăra spune că învață să se adapteze condițiilor și să aibă încredere în echipaj și în navă.

Își arată aventurile pe TikTok. Unul dintre videoclipuri a strâns 1,4 milioane de vizualizări

Alexandra a decis să împărtășească experiențele sale și cu cei de acasă. Pe contul de TikTok, unde a strâns peste 30.000 de urmăritori, publică imagini din viața de pe vas, întâlniri cu animalele sălbatice și peisaje din regiunile polare.

Unul dintre videoclipurile sale a depășit 1,4 milioane de vizualizări. Deși a ajuns în unele dintre cele mai îndepărtate locuri de pe planetă, Alexandra nu se gândește să renunțe definitiv la România. Pentru ea, acasă rămâne Câmpulung Muscel, acolo unde se întoarce între contracte.

Tânăra spune că nu s-ar mai întoarce niciodată la un job rigid, de la 9 la 5. Își dorește să continue să exploreze lumea și să aibă o carieră care să îi aducă bucurie.