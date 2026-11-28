Tăvile de cuptor se numără printre cele mai dificil de curățat obiecte din bucătărie, mai ales atunci când pe suprafața lor se acumulează, în timp, straturi de grăsime arsă și resturi de mâncare. Există însă câteva metode simple prin care le poți reda aspectul curat, folosind ingrediente pe care probabil le ai deja în casă.

Cum cureți tăvile de cuptor de grăsimea arsă: ai nevoie doar de câteva ingrediente din bucătărie - Sursa: Profimedia

Experții în panificație recomandă câteva soluții eficiente, bazate pe bicarbonat de sodiu, apă oxigenată, oțet alb sau detergent de vase, relatează Southern Living.

De ce este important să cureți regulat tăvile de cuptor

Resturile de ulei și grăsime rămase pe tăvi se pot altera în timp și pot influența gustul alimentelor. În plus, depunerile acumulate pot crea suprafețe neuniforme, afectând distribuția căldurii și favorizând coacerea neuniformă sau arderea preparatelor.

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Tipul tăvii contează și el. Cele din aluminiu trebuie spălate manual, în timp ce mașina de spălat vase poate deteriora treptat stratul antiaderent al altor modele. Pentru a le prelungi durata de utilizare, specialiștii recomandă spălarea cu apă caldă și detergent de vase, urmată de uscarea cu un prosop curat.

Trei metode simple pentru îndepărtarea grăsimii arse

1. Bicarbonat de sodiu și apă oxigenată

Amestecă o jumătate de cană de bicarbonat de sodiu cu două-trei linguri de apă oxigenată, până obții o pastă cu o consistență asemănătoare pastei de dinți. Aplic-o uniform pe suprafața tăvii și las-o să acționeze 15-20 de minute.

Freacă apoi cu un burete abraziv potrivit tipului de tavă, clătește cu apă caldă și șterge bine.

2. Bicarbonat de sodiu și oțet alb

Presară bicarbonat pe zonele cu depuneri, apoi adaugă oțet alb. Reacția efervescentă ajută la desprinderea murdăriei. Lasă amestecul să acționeze 15-20 de minute, freacă suprafața, clătește și usucă tava.

3. Bicarbonat de sodiu și detergent de vase

Presară bicarbonat peste zonele murdare și adaugă puțin detergent de vase. Poți prepara și o pastă din cele două ingrediente, pe care să o întinzi direct pe tavă.

Las-o să acționeze 15-20 de minute, apoi freacă ușor, clătește cu apă caldă și usucă.

Este important să alegi un burete care nu zgârie suprafața, în special în cazul tăvilor cu strat antiaderent.

Cât de des trebuie curățate tăvile de cuptor

Pentru a preveni acumularea grăsimii, tăvile trebuie spălate cu detergent de vase după fiecare utilizare. O curățare mai profundă, folosind una dintre metodele prezentate, poate fi făcută o dată la câteva luni, în funcție de cât de des sunt folosite.

Întreținerea regulată nu doar că ușurează curățarea, ci contribuie și la păstrarea tăvilor în stare bună pentru mai mult timp.