Janni Alexandridis şi-a transformat pasiunea pentru arta culinară într-un adevărat business. Găteşte acasă la client sau în locuri exclusiviste, pentru oameni simpli sau pentru superstaruri internaţionale.

Janni Alexandridis, chef: "Avem costul de produse, costul meu pentru o zi şi costul meu pentru transport, hotel, dacă gătesc în Franţa, Spania plăteşte clientul avionul. E foarte important să întrebi de fiecare dată: ce alergii are, ce mănâncă, ce nu mănâncă. Am gătit pentru ziua de naştere pentru Naomi Campbell. Când am gătit pentru The Weeknd, eu am fost wow!"

Şi la noi în ţară cererea pentru acest serviciu culinar a crescut cu 30% în ultimul an. Tot mai mulţi români cu gusturi alese care nu vor să dea greş cu masa apelează la specialişti, mai ales în preajma sărbătorilor.

Chef: "Suntem în general destul de ocupaţi şi nu mai avem timp să stăm în bucătărie. Dacă aş da o petrecere, chiar şi în familie, cu siguranţă aş apela la un bucătar."

Alex Rada, bucătar privat: "Oricine poate să intre gratuit în orice oraş să solicite un bucătar. Fie că este bucătar sau chiar şi ospătar sau chiar barman, tot ce are nevoie pentru a-şi crea un eveniment superb acasă."

Cât costă un bucătar privat?

Clienţii îşi descriu evenimentul, stabilesc bugetul, iar chefii vin cu propuneri. O cină romantică, de exemplu, porneşte de la o mie de lei, dar poate ajunge şi la mii de euro, în funcţie de ingredientele folosite, numărul de invitaţi dar şi de renumele celui care găteşte. Şi la restaurante a crescut cererea pentru mese private, fie că vorbim despre aniversări sau despre petreceri corporate.

Ingrid Tîrziu, reporter Observator: "Pate an crout de cerb! Un astfel de aperitiv costă 120 de lei şi poate fi preparat de un private chef într-o seară specială."

Chef: "Este un pate de cerb, avem o balotină de prune uscate, slănină de mangaliţă şi trâmbiţa piticului. E un preparat cu care ne mândrim nu doar pentru că esre foarte gustos ci şi pentru că ne ia trei zile să îl facem."

Vlad Pădurescu, chef: "Avem o cameră specială pentru clienţi care vor atât intimitate, cât şi un meniu pe care să îl discute direct cu bucătarul. Cred că e o experienţă unică. Practic clientul devine parte din tot acest exerciţiu culinar."

În această perioadă aproape că nu mai sunt locuri libere în localurile care se axează pe această nişă. O cină privată de Crăciun de 10 persoane într-un restaurant porneşte de la 280 de lei de persoană, cu 4 feluri de mâncare şi fără băuturi incluse.

