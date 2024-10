Ziua internaţională a cafelei, sărbătorită pe 1 octombrie. Este cea mai îndrăgită băutură din lume

Ziua internaţională a cafelei este o sărbătoare a diversităţii, calităţii şi pasiunii oamenilor din acest domeniu. Este o oportunitate pentru iubitorii de cafea de a-şi împărtăşi dragostea faţă de această băutură şi de a sprijini milioanele de fermieri ale căror mijloace de existenţă depind de cultura aromatică. În martie 2014, statele membre ale ICO au convenit să dedice o zi celei mai iubite băuturi din întrega lume - cafeaua - la 1 octombrie, notează site-ul oficial al Organizaţiei Internaţionale a Cafelei (OIC).

Ziua internaţională a cafelei, pe 1 octombrie

În 2024, Organizaţia Internaţională a Cafelei invită sectorul cafelei să îmbrăţişeze colaborarea pentru o acţiune comună cu mesajul: "Coffee, Your Daily Ritual, Our Shared Journey", dedicată creşterii gradului de conştientizare cu privire la importanţa colaborării în sectorul cafelei şi potenţialul său de a inspira acţiuni colective la scară globală, dar şi rolului acesteia în realizarea dezvoltării durabile în sectorul global al cafelei. Acest eveniment anual va servi ca o reamintire a faptului că băutura preferată este rezultatul unei colaborări extinse, adesea nevăzute, între nenumăraţi actori din lanţul global de valorificare a cafelei, toţi lucrând împreună pentru a livra ceaşca de cafea perfectă în fiecare zi.

Anul 2025 a fost desemnat de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite drept Anul Internaţional al Cooperativelor, ceea a inspirat Organizaţia Internaţională a Cafelei să facă din "colaborare" tema centrală pentru Ziua internaţională a cafelei 2024 (ICD2024).

Campania ICD2024 oferă publicului o gamă largă de resurse, de la videoclipuri şi postere la cărţi poştale, disponibile în diferite limbi, care prezintă vizual exemple de colaborare, demonstrând modul în care parteneriatele se extind dincolo de ceea ce este cunoscut sau perceput în mod obişnuit. Utilizarea hashtag-urilor #ICD2024 şi/sau #EmbraceCollaboration va permite implicarea în conversaţiile din social media, relatează Agerpres.

În 2023, Ziua internaţională a cafelei s-a desfăşurat în jurul temei "Promoting the right to a safe and healthy working environment in the coffee supply chain", parte a campaniei #CoffeePeople lansată de Organizaţia Internaţională a Cafelei (OIC) şi Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM), o provocare în social media, potrivit https://ico.org/.

Organizaţia Internaţională a Cafelei (OIC) a fost înfiinţată în 1963, la Londra, sub auspiciile Organizaţiei Naţiunilor Unite, în contextul în care cafeaua verde neprăjită avea o mare importanţă economică şi era una dintre cele mai tranzacţionate mărfuri agricole din lume. OIC administrează Acordul internaţional privind cafeaua (ICA), un instrument important în ceea ce priveşte dezvoltarea cooperării. Primul Acord a intrat în vigoare în 1962 pentru o perioadă de cinci ani. Alte acorduri au fost semnate în 1968, 1976, 1983, 1994 şi 2001. Cel mai recent Acord a fost adoptat de Consiliu în septembrie 2007 şi a intrat în vigoare la 2 februarie 2011. În septembrie 2024, Organizaţia Internaţională a Cafelei număra 49 de membri (75 de ţări), respectiv 42 de membri exportatori şi 7 membri importatori (inclusiv Uniunea Europeană), potrivit https://ico.org/.

Prima ediţie a avut loc la 1 octombrie 2015

OIC este singura organizaţie internaţională care reuneşte guvernele exportatoare şi importatoare de cafea şi construieşte parteneriate globale eficiente între guverne, industria cafelei, societatea civilă şi cultivatorii de cafea, ghidate de obiectivul primordial de a realiza un sector durabil şi rezistent şi de prosperitatea tuturor comunităţilor de cultivatori din întreaga lume. Organizaţia şi toţi membrii şi partenerii săi din sectorul privat şi societatea civilă împărtăşesc aceeaşi viziune: sectorul cafelei este o ancoră crucială pentru dezvoltare şi un motor al prosperităţii şi durabilităţii; producerea şi consumul de cafea ajută la transformarea lumii într-un loc mai bun, generând locuri de muncă şi venituri în peste 60 de ţări producătoare de cafea şi pentru milioane de oameni din întreaga lume implicaţi în sectorul cafelei. Generarea şi partajarea de soluţii inovatoare şi circulare pentru lanţul global al cafelei va stimula sustenabilitatea economică, socială şi de mediu, de la seminţe la ceaşcă, de la fermieri la barişti şi producători până la consumatori, producători şi distribuitori.

Prima ediţie a Zilei internaţionale a cafelei a avut loc la 1 octombrie 2015 şi a coincis cu cea de-a 115-a sesiune a Consiliului Internaţional al Cafelei (ICC) şi cu primul Forum global al cafelei (GCF), desfăşurat în cadrul Expo Milano (1 mai-31 oct.), un eveniment la care au participat peste 150 de state, potrivit www.internationalcoffeeday.org.

