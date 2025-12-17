Bolojan vrea eliminarea prescripției pentru corupţia gravă. Despre Lia Savonea: "Ministrul nu are pârghii"

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, miercuri, dacă Lia Savonea va pleca de la conducerea Înaltei Curți de Casație și Justiție. Acesta a subliniat că rămâne de văzut care vor fi "concluziile grupului de lucru" și că ministrul Justiţiei "nu are pârghii". El a vorbit şi despre faptele grave de corupţie care, unde, în opinia lui, "nu ar trebui să existe prescripţie".

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat la un post de televiziune dacă Lia Savonea trebuie să plece de la conducerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, el afirmând că, atâta vreme cât nu are datele exacte, nu se poate pronunţa.

"Ca să pot face afirmaţii ferme despre responsabilitatea altor sisteme trebuie să am datele exacte. Vom vedea concluziille acestui grup de lucru despre care am vorbit şi atunci vă voi putea răspunde", a spus Ilie Bolojan.

Premierul a subliniat că în România responsabilitatea este "aproape în totalitate" în interiorul sistemului de justitie.

"Cred că una dintre cele mai puţine pârghii de intervenţie din Europa o are ministrul Justitiei din România. În ţara noastră este una dintre cele mai autoguvernate justiţii din Europa", a mai spus Ilie Bolojan.

Despre Cătălin Predoiu: "Nu pot să judec un ministru care astăzi răspunde de un portofoliu"

Despre răspunderea vicepremierului Cătălin Predoiu, fost ministru al Justiţiei, în criza din sistem, premierul Ilie Bolojan a declarat că nu poate să judece un ministru care astăzi răspunde de un portofoliu, Ministerul de Interne, unde crede că Predoiu a avut rezultate bune, pentru gestionarea unui alt sistem unde acesta de patru ani de zile nu mai are nicio răspundere.

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat la Digi FM dacă ministrul Cătălin Predoiu are o răspundere în actualul conflict din justiţie.

"Fiecare dintre cei care am ocupat o funcţie într-un anumit domeniu, în cazul acesta ministrul justiţiei, în cazul meu, fost primar, în Oradea, trei mandate, premier, are o răspundere pentru ceea ce s-a întâmplat într-o perioadă de timp în mandatul în care a avut această răspundere. Şi domnul Cătălin Predoiu şi eu, ca primar, şi orice responsabil au o anumită răspundere, de care nu pot fugi", a subliniat premierul.

El a menţionat că dezbaterea privind legile justiţiei fost legată de două componente, pe de-o parte, ridicarea MCV-ului şi a doua, eliminarea interferenţei politicului în justiţie.

"Modificările care au fost făcute au urmărit aceste aspecte şi ele au fost validate. Acum, legea, totuşi, că ne place, că nu ne place, este un instrument. Vorbesc de administraţie. Astăzi avem legi în administraţie, unele sunt mai bune, altele sunt mai proaste, dar cu aceste legi, primari buni au făcut performanţă şi primari slabi şi cu legi perfecte nu fac performanţă. Deci, aplicarea depinde foarte mult. Când ai o regulă şi oameni care aplică regula, rezultatul final este dat de calitatea regulii, dar şi de buna intenţie sau de profesionalismul celor care aplică aceste reguli. Şi astăzi trebuie văzut cum s-au aplicat aceste lucruri şi ce n-a funcţionat", a precizat el.

Despre o demitere a lui Cătălin Predoiu, Bolojan a spus: "Nu pot să judec un ministru care astăzi răspunde de un portofoliu, cum este Ministerul de Interne, unde cred că domnul Predoiu a avut rezultate bune şi faptul că a rezolvat problema Schengen, cred că i se datorează într-o bună măsură, pentru gestionarea unui alt sistem unde dânsul de patru ani de zile nu mai are nicio răspundere. Acesta este adevărul".

Ilie Bolojan: În fapte de corupţie grave nu ar trebui să existe prescripţie

"Fără să fiu un specialist în materie juridică, pentru că nu asta este specialitatea mea, consider că cel puţin în fapte de corupţie grave nu ar trebui să existe prescripţie. Deci nu ar trebui să există. La lucrurile mici, la lucrurile care n-au o relevanţă pentru societate, este o situaţie", a spus premierul la un post de televiziune.

Şeful Executivului a precizat că, în afară de aspectele legate de prescripţie, faptul că un proces durează foarte mult timp, că o sentinţă, indiferent ce fel de sentinţă, se dă la o distanţă foarte mare de data la care s-a întâmplat o faptă, nu are niciun rol din punct de vedere social, pentru că, cu cât o sentinţă se dă mai aproape de data la care s-a întâmplat o faptă, cu atât rolul ei de educaţie, de a nu face un lucru, memoria socială reţine legătura.

"În momentul în care trec cinci ani de zile, şapte ani de zile, vă daţi seama că oamenii nu mai ştiu de ce s-a dat o sentinţă, care este speţea, pentru că a dispărut din memoria socială. Deci, durata proceselor este o problemă importantă şi aici trebuie văzut legislaţia, alte aspecte legate dspre cum funcţionează completele şi aici de aceea am decis să formăm un grup care să analizeze aceste aspecte împreună cu reprezentanţi ai CSM-ului, ai procurorilor şi judecătorilor, dacă vor dori să participe", a arătat premierul.

El a menţionat că se va face o analiză a ceea ce s-a întâmplat în aceşti ani, în ceea ce priveşte prescripţiile, pe baza legilor pe care functionăm.

"Orice modificări trebuie făcute aşa încât să respectăm procedurile parlamentare şi apoi să punem ceva în loc. Trebuie să vedem şi care sunt mecanismele din interior pe care sistemul judicar trebuie să le îmbunătăţească. Guvernul trebuie să vină cu un proiect de lege care să îmbunătăşească sistemul", a afirmat premierul Bolojan.

Premierul a precizat că precedentele modificări au fost făcute aşa încât lumea politică să nu mai interfereze cu cea a justiţiei.

"Azi interferenţa politic - justiţie este foarte scăzută instituţional. Acum, aproape totul depinde de sistemul de justiţie în interior şi de aceea trebuie văzut ce nu a funcţionat în interior şi trebuie intervenit şi din afară, ceea ce înseamnă susţinere politică prin lege", a explicat Bolojan.

Nicuşor Dan critică modul în care Savonea a ajuns la conducerea ÎCCJ

Și președintele României, Nicușor Dan, a criticat excesul de putere al președinților de instanță și modul în care Lia Savonea a ajuns la conducerea Înaltei Curți. El a fost întrebat, în contextul scandalului din Justiție, ce părere are despre faptul că Lia Savonea a ajuns în fruntea Înaltei Curți de Casație și Justiție cu trei luni înainte de concursul stabilit și înainte ca alegerile prezidențiale să aibă loc, astfel încât Nicușor Dan să nu aibă un cuvânt în acest sens.

"Oricum nu am, conform legii. Știți că nu am, conform legii. Deci că s-a organizat cu trei luni înainte sau că s-a organizat cu trei luni după, într-adevăr a fost o ilegalitate. Dar întrebarea este de ce nu a avut doamna Savonea contracandidat. Pentru că peste trei luni s-ar fi întâmplat aceleași lucruri", a afirmat Nicușor Dan.

Aceste declarații au loc în contextul apariției în spațiul public a documentarului Recorder, în cadrul căruia mai mulți magistrați vorbesc despre modul în care justiția îngroapă aproape sistematic marile dosare de corupție, "cum inculpați celebri, inițial condamnați, sunt apoi achitați, iar procesele sunt tergiversate până la prescrierea faptelor, apoi condamnările definitive sunt reevaluate și șterse".

Şefa ÎCCJ denunţă "campania persistentă de delegitimare a unor lideri ai justiției"

Săptămâna trecută, șefa ICCJ, Lia Savonea, a denunțat "campania persistentă de delegitimare a unor lideri ai justiției, construită pe declarații anonime și pe acuzații prezentate ca adevăruri, fără a fi susținute de fapte verificate", menționând că situația sistemului judiciar "este serioasă și nu poate fi ignorată".

Judecătoarea care a înfruntat-o pe Liana Arsenie în timpul unei conferințe de presă de la Curtea de Apel, Raluca Moroșanu, o acuză că lua decizii fără să consulte magistrații din cadrul Curții de Apel. Magistrata denunță un "sistem ocult", patronat de Lia Savonea căreia îi cere să se retragă din magistratură.

"Câtă vreme la vârful celălalt rămâne cine a generat de fapt această situație, nu se va schimba nimic, doamna Arsenie va fi înlocuită cu cineva la fel de ascultător. O spun direct și foarte clar: dacă vrem să schimbăm ceva, doamna Lia Savonea trebuie să plece: nu de la șefia Înaltei Curți, din întreg sistemul. Trebuie să plece din magistratură", a mai afirmat Moroșanu.

