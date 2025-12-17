Bărbat de 71 de ani, spulberat de o mașină pe o stradă din Capitală. La volan se afla un tânăr de 19 ani

Un bărbat de 71 de ani a murit, miercuri, spulberat de o mașină condusă de un tânăr de 19 ani, pe Bd. Tudor Vladimirescu, dinspre Calea Rahovei către Calea 13 Septembrie, din București.

Brigada Rutieră a transmis că accidentul a avut loc în jurul orei 12:20, pe Bd. Tudor Vladimirescu.

"Din primele informații, un tânăr în vârstă de 19 de ani a condus un autovehicul pe Bd. Tudor Vladimirescu, dinspre Calea Rahovei către Calea 13 Septembrie, iar când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 45, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a surprins și accidentat un pieton, un bărbat în vârstă de 71 de ani, care se angajase în traversarea părții carosabile. În urma accidentului de circulație, s-a intervenit pentru aplicarea manevrelor de resuscitare asupra pietonului, însă din nefericire medicii au declarat decesul acestuia", a transmis DGPMB.

Conducătorul autovehiculului a fost testat cu aparatele Alcooltest și DrugTest, rezultatele indicate fiind "zero", respectiv negativ.

Au fost aplicate restricții de circulație pe Bd. Tudor Vladimirescu, sensul către Calea 13 Septembrie. Polițiștii Brigăzii Rutiere fac cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

