Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Vremea de mâine 18 decembrie. Cerul va fi mai mult noros. Maxime, între 4 şi 15 grade

Temperaturile se vor situa peste normalul perioadei, în cea mai mare parte a ţării. Maximele se vor încadra între 4 şi 15 grade. Iată prognoza meteo de mâine 18 decembrie.

de Redactia Observator

la 17.12.2025 , 15:11
Vremea de mâine 18 decembrie. Cerul va fi mai mult noros. Maxime, între 4 şi 15 grade Harta temperaturi România - Profimedia Galerie (4)

În zonele joase de relief din sudul şi din sud-estul ţãrii, în cea mai mare parte a intervalului, va fi nebulozitate joasã stratiformã şi local ceaţã, asociate izolat cu burniţã ce poate determina depuneri de polei. În restul teritoriului înnorãrile vor fi temporare, pe suprafeţe foarte mici va ploua slab, iar la munte la altitudini mari vor fi posibile şi precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri la munte. Temperaturile minime se vor situa între -5 şi 5 grade, mai scãzute în depresiunile Carpaţilor Orientali. 

Harta temperaturi România

Profimedia

Vremea de mâine 18 decembrie în ţară

Articolul continuă după reclamă

Valorile de temperaturã se vor situa în continuare peste mediile multianuale, în mare parte din ţarã, astfel cã maximele se vor încadra între 4 şi 15 grade, iar minimele, în general, între -3 şi 6 grade. În zonele joase de relief din sudul şi din sud-estul ţãrii, local, vor fi nebulozitate joasã stratiformã şi ceaţã, posibil asociate, dimineaţa şi noaptea, cu burniţã. În restul teritoriului cerul va fi temporar noros şi pe alocuri, în special pe parcursul zilei şi al serii, va ploua slab, iar ceaţã va fi posibil sã se formeze izolat. Pe crestele montane vor fi posibile fulguieli. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificãri la munte, în special în zona Carpaţilor de Curburã. Presiunea atmosferică în regiunile vestice şi în centrul ţãrii va creşte uşor, iar în rest nu va avea variaţii semnificative.

Harta temperaturi România

Profimedia

Vremea de mâine 18 decembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi variabil, temporar cu nebulozitate joasã stratiformã şi ceaţã, posibil asociate cu burniţã, în prima parte a zilei şi în a doua parte a nopţii. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 8 grade, iar cea minimã va fi de -2...0 grade. 

Cerul va fi temporar noros şi mai ales dimineaţa şi noaptea va fi ceaţã. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximã va fi de 9...10 grade, iar cea minimã de -1...1 grad. 

Presiunea atmosferică va scãdea uşor.

În Cluj, cerul va fi mai mult noros. Temperaturile se vor situa între -1 şi 4 grade.

Harta temperaturi România

Profimedia

Vremea de mâine 18 decembrie la munte

Valorile termice se vor situa în continuare peste cele specifice perioadei. Cerul va fi temporar noros şi pe alocuri, mai ales pe parcursul zilei şi seara, vor fi ploi slabe, cu precãdere în Carpaţii Orientali şi în Munţii Apuseni. Pe creste vor fi posibile fulguieli. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri, în special în zona Carpaţilor de Curburã.

Harta temperaturi România

Profimedia

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

prognoza meteo temperaturi vremea
Înapoi la Homepage
Doliu în lumea fotbalului din România! Leontin Chiorpec a murit în accident
Doliu în lumea fotbalului din România! Leontin Chiorpec a murit în accident
Ce buget impresionant s-a investit în Avatar 3. În câte zile intră în cinematrografele din România
Ce buget impresionant s-a investit în Avatar 3. În câte zile intră în cinematrografele din România
Apți pentru AEK! Doi titulari ai Universității Craiova au revenit pentru meciul decisiv din Grecia. Exclusiv
Apți pentru AEK! Doi titulari ai Universității Craiova au revenit pentru meciul decisiv din Grecia. Exclusiv
Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Ce spun avocații
Averea uriașă lăsată de Rodica Stănoiu și situația complicată în care s-a trezit iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Ce spun avocații
Cum își făceau apariția Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Cum se comportau unul cu celălalt în public
Cum își făceau apariția Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Cum se comportau unul cu celălalt în public
Comentarii


Întrebarea zilei
Aveţi dificultăţi la plata facturilor la curent şi gaze?
Observator » Vremea » Vremea de mâine 18 decembrie. Cerul va fi mai mult noros. Maxime, între 4 şi 15 grade