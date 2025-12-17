Vremea de mâine 18 decembrie. Cerul va fi mai mult noros. Maxime, între 4 şi 15 grade
Temperaturile se vor situa peste normalul perioadei, în cea mai mare parte a ţării. Maximele se vor încadra între 4 şi 15 grade. Iată prognoza meteo de mâine 18 decembrie.
În zonele joase de relief din sudul şi din sud-estul ţãrii, în cea mai mare parte a intervalului, va fi nebulozitate joasã stratiformã şi local ceaţã, asociate izolat cu burniţã ce poate determina depuneri de polei. În restul teritoriului înnorãrile vor fi temporare, pe suprafeţe foarte mici va ploua slab, iar la munte la altitudini mari vor fi posibile şi precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri la munte. Temperaturile minime se vor situa între -5 şi 5 grade, mai scãzute în depresiunile Carpaţilor Orientali.
Vremea de mâine 18 decembrie în ţară
Valorile de temperaturã se vor situa în continuare peste mediile multianuale, în mare parte din ţarã, astfel cã maximele se vor încadra între 4 şi 15 grade, iar minimele, în general, între -3 şi 6 grade. În zonele joase de relief din sudul şi din sud-estul ţãrii, local, vor fi nebulozitate joasã stratiformã şi ceaţã, posibil asociate, dimineaţa şi noaptea, cu burniţã. În restul teritoriului cerul va fi temporar noros şi pe alocuri, în special pe parcursul zilei şi al serii, va ploua slab, iar ceaţã va fi posibil sã se formeze izolat. Pe crestele montane vor fi posibile fulguieli. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificãri la munte, în special în zona Carpaţilor de Curburã. Presiunea atmosferică în regiunile vestice şi în centrul ţãrii va creşte uşor, iar în rest nu va avea variaţii semnificative.
Vremea de mâine 18 decembrie în Bucureşti şi în Cluj
La noapte, cerul va fi variabil, temporar cu nebulozitate joasã stratiformã şi ceaţã, posibil asociate cu burniţã, în prima parte a zilei şi în a doua parte a nopţii. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 8 grade, iar cea minimã va fi de -2...0 grade.
Cerul va fi temporar noros şi mai ales dimineaţa şi noaptea va fi ceaţã. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximã va fi de 9...10 grade, iar cea minimã de -1...1 grad.
Presiunea atmosferică va scãdea uşor.
În Cluj, cerul va fi mai mult noros. Temperaturile se vor situa între -1 şi 4 grade.
Vremea de mâine 18 decembrie la munte
Valorile termice se vor situa în continuare peste cele specifice perioadei. Cerul va fi temporar noros şi pe alocuri, mai ales pe parcursul zilei şi seara, vor fi ploi slabe, cu precãdere în Carpaţii Orientali şi în Munţii Apuseni. Pe creste vor fi posibile fulguieli. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri, în special în zona Carpaţilor de Curburã.
