Vremea de mâine 18 decembrie. Cerul va fi mai mult noros. Maxime, între 4 şi 15 grade

Harta temperaturi România Profimedia

Vremea de mâine 18 decembrie în Bucureşti şi în Cluj

La noapte, cerul va fi variabil, temporar cu nebulozitate joasã stratiformã şi ceaţã, posibil asociate cu burniţã, în prima parte a zilei şi în a doua parte a nopţii. Vântul va sufla slab pânã la moderat. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 8 grade, iar cea minimã va fi de -2...0 grade.

Cerul va fi temporar noros şi mai ales dimineaţa şi noaptea va fi ceaţã. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximã va fi de 9...10 grade, iar cea minimã de -1...1 grad.

Presiunea atmosferică va scãdea uşor.

În Cluj, cerul va fi mai mult noros. Temperaturile se vor situa între -1 şi 4 grade.