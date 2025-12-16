Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Cum arată pista de biciclete de 5 milioane de € din Galaţi, distrusă de camioane şi buldozere

O pistă de biciclete de peste 20 de kilometri, construită cu bani europeni la Galaţi, a fost distrusă de camioane şi buldozere. Proiectul valorează 5 milioane de euro, iar Consiliul Judeţea caută acum vinovaţii. 

de Adrian Obreja

la 16.12.2025 , 14:14

Este un proiect realizat din bani europeni, o pistă de biciclete unică în această zonă a ţării, care măsoară 23 de kilometri şi uneşte Galaţiul cu pădurea Gârboavele şi apoi cu comuna Smârdan, făcută special pentru pasionaţii de ciclism.

Proiectul nu este gata în totalitate, în schimb, a şi fost stricat deja pe anumite porţiuni. Unii şoferi de camioane încărcate cu pământ şi utilaje de construcţie care au trecut prin mai multe locuri pe această pistă au distrus-o. Se văd inclusiv urmele vehiculelor de mare tonaj. 

Luni au apărut în spaţiul public imagini cu astfel de şoferi. Au fost întrebaţi ce caută în zonă şi au răspuns că ei doar cară pământ. În acelaşi timp au fost trimise sesizări şi la Consiliul Judeţean Galaţi, care a anunţat poliţia pentru a-i identifica pe vinovaţi. 

Articolul continuă după reclamă
Adrian Obreja
Adrian Obreja Like
pista biciclete galati bani europni
Înapoi la Homepage
Afacerea cu care fotbalistul preferat al lui Mircea Lucescu a dat lovitura. Cum a ajuns să strângă peste 10 milioane de euro
Afacerea cu care fotbalistul preferat al lui Mircea Lucescu a dat lovitura. Cum a ajuns să strângă peste 10 milioane de euro
Fiica Gabrielei Lucuțar, operată de urgență după ce a încercat o provocare de pe TikTok. Ce a povestit Regina Întunericului
Fiica Gabrielei Lucuțar, operată de urgență după ce a încercat o provocare de pe TikTok. Ce a povestit Regina Întunericului
Kennedy Boateng, anunţ despre prelungirea contractului cu Dinamo: “Cei din club îmi ştiu valoarea! Iubesc să joc aici”
Kennedy Boateng, anunţ despre prelungirea contractului cu Dinamo: “Cei din club îmi ştiu valoarea! Iubesc să joc aici”
Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei
Prima declarație a iubitului Rodicăi Stănoiu. Bărbatul a fost filmat când pleca de la cimitir, după deshumarea ei
OFICIAL! Primii concurenți de la Survivor! Imagini de senzație cu cei care au spus “da” provocării
OFICIAL! Primii concurenți de la Survivor! Imagini de senzație cu cei care au spus “da” provocării
Comentarii


Întrebarea zilei
Excluşi din Medicină pentru concedii medicale ilegale. Vi se pare o măsură prea drastică?
Observator » Evenimente » Cum arată pista de biciclete de 5 milioane de € din Galaţi, distrusă de camioane şi buldozere