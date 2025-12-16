Cum arată pista de biciclete de 5 milioane de € din Galaţi, distrusă de camioane şi buldozere

O pistă de biciclete de peste 20 de kilometri, construită cu bani europeni la Galaţi, a fost distrusă de camioane şi buldozere. Proiectul valorează 5 milioane de euro, iar Consiliul Judeţea caută acum vinovaţii.

Este un proiect realizat din bani europeni, o pistă de biciclete unică în această zonă a ţării, care măsoară 23 de kilometri şi uneşte Galaţiul cu pădurea Gârboavele şi apoi cu comuna Smârdan, făcută special pentru pasionaţii de ciclism.

Proiectul nu este gata în totalitate, în schimb, a şi fost stricat deja pe anumite porţiuni. Unii şoferi de camioane încărcate cu pământ şi utilaje de construcţie care au trecut prin mai multe locuri pe această pistă au distrus-o. Se văd inclusiv urmele vehiculelor de mare tonaj.

Luni au apărut în spaţiul public imagini cu astfel de şoferi. Au fost întrebaţi ce caută în zonă şi au răspuns că ei doar cară pământ. În acelaşi timp au fost trimise sesizări şi la Consiliul Judeţean Galaţi, care a anunţat poliţia pentru a-i identifica pe vinovaţi.

Articolul continuă după reclamă

Adrian Obreja Like

Întrebarea zilei Excluşi din Medicină pentru concedii medicale ilegale. Vi se pare o măsură prea drastică? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰