Nicușor Dan apără Guvernul: Nu e unul suspectat de șmecherii. M-au votat 21%, trebuie să lucrez cu 50%

Președintele Nicușor Dan a afirmat că, în primul tur al alegerilor prezidențiale, a fost votat de 21% dintre alegători. El a precizat că trebuie să lucreze cu o majoritate de 50% și a menționat că niciunul dintre miniștrii Guvernului nu este suspectat că ar fi făcut "vreo șmecherie".

Nicuşor Dan a fost întrebat în cadrul unei întâlniri cu români din Londra ce facem cu oamenii vechiului sistem care sunt în funcţii cheie ale statului.

"Şi oamenii ăştia au fost aleşi, vedeţi? Adică pe mine în primul tur m-au votat...", a afirmat Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan: Trebuie să reuşesc să lucrez cu o majoritate de 50%

Un bărbat a replicat că pe unii dintre ei preşedintele poate să îi schimbe din funcţie.

"Da, în timp se va întâmpla, numai că pe mine, atenţie, în primul tur m-au votat 21%, da. Eu sunt preşedintele României, trebuie să reuşesc să lucrez cu o majoritate de 50%. Aici e diferenţa", a explicat preşedintele României.

O femeie i-a transmis lui Nicuşor Dan: "Dacă reuşiţi să faceţi nişte lucruri, probabil veţi avea majoritate. Noi vă susţinem din toată inima".

Nicuşor Dan a fost întrebat de un alt bărbat dacă el crede că în România va mai exista în 50 de ani dacă merge în ritmul actual. Până să apuce să răspundă Nicuşor Dan, o femeie a explicat că întrebarea respectivă vine de la cineva de la AUR şi să îl scuze pe acesta.

"România a progresat. Bineînţeles se întâmplă lucruri, creştem, scădem, dar dacă comparaţi România cu ce a fost acum 20 de ani, e mult mai bine", a afirmat Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan îşi apără guvernul: Nu e vreunul suspectat că a făcut vreo şmecherie

Preşedintele a mai fost întrebat de ce nu se iau bani de la cei care au furat.

"Păi cine trebuie să ia banii? Nişte instituţii ale statului, bineînţeles", a răspuns Nicuşor Dan.

Un alt cetăţean i-a transmis preşedintelui României că nu putem ajunge la un sistem perfect în câteva luni, dar de undeva lucrurile trebuie să înceapă şi lumea trebuie să vadă acest lucru.

"Avem corupţie da, dar uitaţi-vă la oamenii care sunt în guvernul ăsta. Nu e vreunul suspectat că a făcut vreo şmecherie. Deci sunt nişte mici paşi pe care îi facem. În funcţia asta de ministru de acum şase luni nu este suspectat de nimeni", a mai afirmat Nicuşor Dan.

