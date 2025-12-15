Acuzaţiile grave ale judecătoarei Raluca Moroşanu la adresa conducerii Curţii de Apel Bucureşti, dar şi la adresa şefei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea dau un nou curs scandalului din Justiţie. În prima sa apariţie publică, într-un interviu acordat jurnaliştilor Recorder, judecătoarea care a înfruntat-o pe Liana Arsenie în timpul celebrei conferinţe de presă de la Curtea de Apel o acuză că lua decizii fără să consulte magistraţii din cadrul Curţii de Apel. Magistrata denunţă un "sistem ocult", patronat de Lia Savonea căreia îi cere să se retragă din magistratură.

"Aici, la Curtea de Apel Bucureşti, muncim foarte mult, conducerea nu ne ajută de niciun fel, suntem terorizaţi pur şi simplu", a declarat Raluca Moroşanu, judecătoare la Curtea de Apel Bucureşti.

Este declaraţia care a inflamat spirtele după conferinţa de presă de joi de la Curtea de Apel Bucureşti. Conducerea instituţiei a încercat să explice atunci acuzaţiile aduse de judecătorul Laurenţiu Beşu în investigaţia Recorder.

Patru zile mai târziu, Raluca Moroşanu a povestit, pe larg, într-un interviu acordat jurnaliştilor Recorder, despre modul în care conducerea Curţii de Apel se comporta cu magistraţii.

Articolul continuă după reclamă

"Ca urmare a acestui interviu este posibil să fiu exclusă din magistratură, nu mai are nicio importanţă pentru mine asta", a mai spus Raluca Moroşanu.

Moroşanu a vorbit şi despre actuala conducere, dar şi despre modul în care sunt implicaţi magistraţii, în prezent, în deciziile conducerii.

"Anterior anului 2023 eram consultaţi, eram implicaţi în deciziile conducerii. Ei bine din momentul 2023 şi în mod special de când este preşedinte doamna Liana Arsenie, nu am mai fost implicaţi în nicio decizie a conducerii. Suntem nişte angajaţi ai unui SRL unde patronul stabileşte ce vrea el şi noi trebuie să ne supunem", a mai spus judecătoarea.

"Justiţia a trecut de la câmp tactic la o arenă în care arbitratrul şi diletantismul au valoare de lege, singura preocupare fiind aceea a destructurării puterii judecătoreşti", a declarat Liana Arsenie, preşedintele Curţii de Apel Bucureşti.

"Totul este ocult la noi. Doamna Arsenie a venit personal să ne spună în cadrul acestui seminar că evaziunea fiscală nu prea există aşa în general şi că ar trebui să fie ultima soluţie condamnarea incuplaţilor pentru evaziune fiscală", a mai afirmat Moroşanu.

În prima sa apariţie publică după intervenţia din timpul conferinţei de presă, Raluca Moroşanu a cerut retragerea şefei Înaltei Curţi din Magistratură.

"Câtă vreme la vârful celălalt rămâne cine a generat defapt această situaţie nu se va schimba nimic, doamna Arsenie va fi înlocuit cu cineva la fel de ascultător. O spun direct şi foarte clar: dacă vrem să schimbăm ceva, doamna Lia Savonea trebuie să plece: nu de la şefia Înaltei Curţi, din întreg sistemul. Trebuie să plece din magistratură", a mai afirmat Moroşanu.

Raluca Moroşanu este judecător la Secţia I Penală a Curţii de Apel Bucureşti şi are 26 de ani de magistratură.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ce alegeţi pentru masa de Crăciun? Acasă Catering Restaurant

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰