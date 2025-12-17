AUR depune două moțiuni simple împotriva miniștrilor Predoiu și Marinescu. Enache: "Guvernează un eşec total"

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat miercuri că va depune două moțiuni simple împotriva miniștrilor Cătălin Predoiu și Radu Marinescu. Prima vizează Ministerul de Interne și va fi înaintată Senatului, având titlul "România are prea mult noroc pentru a mai avea nevoie de politicieni mediocri. Culpa morală și eșecul politic al ministrului Cătălin Marian Predoiu". Cea de-a doua, adresată Camerei Deputaților, îl vizează pe ministrul Justiției și poartă titlul "Dreptate pentru România. Justiția trebuie să devină cu adevărat un serviciu public în slujba românilor", potrivit News.ro.

Ştefăniţă Avrămescu a declarat într-o conferinţă de presă că, după ce seara trecută AUR a lansat public manifestul politic "Opoziţie totală, Opoziţie naţională", astăzi fac şi primele demersuri în cadrul acestui manifest. "Este vorba despre depunerea a două moţiuni simple, una împotriva Ministrului de Interne, Cătălin Predoiu şi una împotriva Ministrului de Justiţie Marinescu. Vorbim despre două domenii în care s-au acumulat o serie de nereguli care au pus în pericol atât siguranţa cetăţenilor cât şi încrederea acestora în instituţiile statului", a menţionat Avrămescu.

Deputatul AUR a arătat că, atunci când vorbim despre Ministerul de Interne, principalele motive care au stat la baza acestei moţiuni simple sunt multiplele abuzuri care au fost constatate în ultima perioadă, atât intervenţiile în procesul electoral, dar şi situaţia alarmantă a şefilor interimari de la conducerea Inspectoratelor judeţene de poliţie. "De asemenea, tot în ceea ce priveşte Ministerul de Interne, un punct important de preocupare este şi excluderea României din programul Visa Waiver, care conform comunicatelor oficiale de la Ministerul de Externe, din surse americane, a fost determinată de gravele probleme în ceea ce priveşte traficul de persoane. Este o situaţie gravă care nu ar trebui să se întâmple, iar instituţiile responsabile ar trebui să dea răspunsuri", a spus deputatul AUR.

Ştefăniţă Avrămescu a mai afirmat că, în ceea ce îl priveşte pe Ministrul Justiţiei, "vedem o nemulţumire generalizată în rândul cetăţenilor cu privire la disfuncţionalităţile din acest domeniu". "Mulţi infractori scapă cu pedepse minime, procesele sunt extrem de lente, iar uneori vedem că durează şi zeci de ani până la prescripţie. De asemenea, deciziile instanţelor, dacă este să ne referim şi la acestea, nu au satisfăcut întotdeauna opinia publică şi aşteptările publicului, iar instanţele sunt subdimensionate, cu sute de dosare la un singur judecător. Această moţiune vine să conteste politicile publice ineficiente şi pentru a atrage atenţia asupra necesităţii unor reforme fundamentale în sistemul judiciar", a completat el. Potrivit deputatului AUR, "prin aceste moţiuni simple nu este vorba doar de persoane sau funcţii, ci despre o serie de principii fundamentale care afectează toţi cetăţenii români".

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a arătat că moţiunea pe care o depune AUR referitoare la politica din Ministerul Administraţiei şi Internelor are titlu "România are prea mult noroc pentru a mai avea nevoie de politicieni mediocri. Culpa morală şi eşecul politic al ministrului Cătălin Marian Predoiu". "Principalul considerent care stă la baza depunerii acestei moţiuni este că am lăsat un timp suficient conducerii Ministerului Administraţiei şi Internelor să repare ceea ce au greşit în primăvară, atunci când România a fost exclusă din programul Visa Waiver. Cum acest lucru nu s-a întâmplat, ci dimpotrivă, ministrul merge în Statele Unite ca să ia o distinţie de la o organizaţie românească, trebuie văzut dacă a mers acolo pe bani publici, eu zic că da, în loc să se preocupe de reintroducerea României în programul Visa Waiver, acest semnal este suficient de clar că nimeni nu vrea să facă nimic în conducerea acestui minister pentru rezolvarea acestei probleme de principiu", a precizat Petrişor Peiu.

El a menţionat că românii trebuie să aibă acces exact ca ceilalţi cetăţeni membri ai statelor din Uniunea Europeană în Statele Unite, pe de-o parte. "Al doilea aspect îngrijorător în activitatea Ministerului Administraţiei şi Internelor este faptul că sunt prea mulţi şefi ai Inspectoratelor de poliţie judeţene, cu mandat interimar , care se tot reînnoieşte, ceea ce înseamnă că avem o conducere centrală care manifestă controlul politic asupra acestor şefi care ştiu că mandatele lor interimare sunt la discreţia conducerii", a afirmat Peiu. Senatorul AUR a subliniat că a treia chestiune foarte gravă este ingerinţa în procesul electoral, prin efectuarea de presiuni, de percheziţii la domiciliu şi la sediul unor lideri ai Opoziţiei, la sediile campaniilor electorale a unor partide de opoziţie, inclusiv împotriva liderilor AUR. "Tot în cadrul acesta de intervenţie politizată excesivă putem să privim şi dispozitivele de siguranţă exagerate care sunt dispuse de către conducerea ministerului atunci când au loc diverse activităţi cu personaje politice, personalităţi politice, activităţi care sub nicio formă nu perturbă siguranţa şi ordinea publică. În contrast, putem să vedem cum foarte mulţi fugari, unii condamnaţi definitiv, pot să plece din ţară fără teama unor astfel de dispositive", a afirmat el.

Liderul deputaţilor AUR, Mihai Enache, a anunţat că AUR depune la Camera Deputaţiilor o moţiune simplă împotriva ministrului Justiţiei, intitulată "Dreptate pentru România. Justiţia trebuie să devină cu adevărat un serviciu public în slujba românilor". "Facem aceste demersuri, aşa cum ne-am angajat în această sesiune, aşa cum ne-am angajat şi prin manifestul lansat ieri de opoziţie totală, să depunem moţiuni simple împotriva fiecărui ministru, pentru că fiecare ministru pe domeniul său guvernează un eşec total al acestei coaliţii. Domnul ministru a Justiţiei, aşa cum o văd românii, conduce un minister şi un domeniu care împarte mai degrabă nedreptate în loc de dreptate. Îl putem acuza pe domnul ministru de o lipsă cronică de reacţie şi de iniţiativă, de când a preluat mandatul, care subminează atât buna funcţionarea sistemului de justiţie, cât şi încrederea populaţiei în justiţie", a arătat Enache. El a menţionat că, "de la subdimensionarea accentuată a numărului de magistraţi în instanţe, până la hăţişul de legi, care face grea viaţa şi pentru judecători, şi pentru avocati, şi pentru justiţiabili, toate aceste probleme sunt probleme generale de sistem, şi cineva, aşa cum este normal, în fiecare minister, trebuie să răspundă politic. Am văzut unul dintre partidele de coaliţie foarte vocal acuzând un control asupra justiţiei care afectează practic 1-2% din justiţiabili. Însă noi trebuie să ne adresăm caracterului general al acestor probleme şi să sancţionăm întreaga activitate a domnului ministru", a mai spus deputatul AUR.

