Reacţia unei chinezoaice stabilite în Bacău: România este o ţară periculoasă pentru fete

O chinezoaică stabilită în România spune că ţara noastră este periculoasă pentru fete şi nu din cauza criminalităţii.

"România e o ţară periculoasă pentru fete? Da. Eu înainte de România: 41 de kilograme. După două luni şi jumătate în România, 50 de kilograme. Da, România este periculoasă pentru fete. Nu din cauza criminalităţii, ci din cauza lui: Hai mănâncă, eşti prea slabă. Mănâncă măi", povesteşte utilizatoarea Lunavia pe Tiktok.

Tânăra este căsătorită cu un român şi este stabilită în Bacău.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Cât de periculoasă este România

Într-un alt clip, tânăra răspunde şi la întrebarea dacă România este o ţară periculoasă. "Răspunsul e nu, am fost în multe oraşe din România, am mers chiar şi seara şi m-am simţit în siguranţă pe stradă. Nu există furturi din buzunare şi dacă vei căuta pe internet, vei vedea că au o rată foarte redusă de criminalitate decât alte ţări precum Italia, Franţa, Spania. Oamenii, în general, sunt foarte prietenoşi, sunt peisaje frumoase şi nu poţi şti o ţară dacă nu o vizitezi. Aşa că veniţi în România", mai spune tânăra.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aveţi dificultăţi la plata facturilor la curent şi gaze? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰