Când are loc votul de învestire pentru Guvernul Luca Niculescu

Formarea guvernului Niculescu a intrat în linie dreaptă. Premierul desemnat a trimis aseară în Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. Social-democrații au 11 miniștri în potențialul cabinet, pe lângă aceștia mai există 6 independenți. Apar și 2 miniștri delegați pentru portofolii nou-înființate, inteligența artificială, respectiv învățământul preuniversitar. Audierile vor începe luni, de la 12.00, în timp ce marți, de la ora 14.00, va începe plenul reunit pentru votul de învestitură.

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a depus aseară la Parlament, lista cu membrii Guvernului și programul de guvernare.

Lista este formată din 18 miniștri, dintre care doi sunt miniștri delegați, adică fără să conducă ministere separate. Aceștia se vor ocupa de inteligența artificială și de învățământul preuniversitar.

Cine face parte din Guvernul Luca Niculescu:

Prim-ministru - Luca Niculescu;

Viceprim-ministru și ministrul de Interne - Marian Neacșu (PSD);

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii - Ștefan Ovidiu Popa (PSD);

Ministrul Finanțelor - Alexandru Nazare (independent);

Ministrul Afacerilor Externe - Dănuț-Sebastian Neculăescu (independent);

Ministrul Justiției - Radu Marinescu (PSD);

Ministrul Apărării Naționale - Radu Ștefan Oprea (PSD);

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului - Daniel Cătălin Zamfir (PSD);

Ministrul Delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială - Costinel Bogdan Dumitru (independent);

Ministrul Energiei - Dumitru Chisăliță (independent);

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Florin Barbu (PSD);

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor - Natalia Intotero (PSD);

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - Alexandru Marcel Stoica (PSD);

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene - Mihai Alexandru Ghigiu (PSD);

Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale - Petre Florin Manole (PSD);

Ministrul Sănătății - Alexandru Florin Rogobete (PSD);

Ministrul Educației și Cercetării - Sorin Valentin Costreie (independent);

Ministrul Delegat pentru Învățământ preuniversitar - Sorin Gabriel Ionescu (independent);

Ministrul Culturii - Ioana Ruxandra Victoria Ciocan (independent).

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Calendarul învestirii guvernului

Audierile miniștrilor propuși în Guvernul Luca Niculescu vor începe luni, 19 octombrie, de la ora 12.00. Fiecare candidat va fi audiat de către comisiile de specialitate ale celor două camere.

Candidații vor primi din partea comisiilor avize consultative, pe care le motivează și le prezintă premierului desemnat.

Dacă un membru de pe lista noului guvern primește un aviz nefavorabil, potrivit legii, premierul desemnat poate veni cu o nouă propunere sau poate să mențină propunerea inițială.

Marți, 20 octombrie, la ora 14:00, va începe ședința plenului reunit al Parlamentului. Premierul desemnat prezintă în plen lista de miniștri și programul de guvernare.

După încheierea dezbaterilor, deputații și senatorii votează, cu majoritate absolută, propunerea de acordare a încrederii Guvernului. Votul este secret cu bile.

Luca Niculescu a fost desemnat premier de către președintele Nicușor Dan pe 5 octombrie și a avut la dispoziție 10 zile pentru întocmirea guvernului și a programului de guvernare.

El este cea de-a patra nominalizare de premier după ce Guvernul Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură la 5 mai 2026.