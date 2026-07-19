Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a comentat dosarul în care este acuzat de fapte de corupție, afirmând: "Înţeleg că în România, dacă vrei să faci politică la nivel înalt trebuie să-ţi faci şi acest botez". Edilul a reiterat că nu a luat „niciun fel de şpagă” și le-a cerut oamenilor să îl evalueze în funcție de activitatea sa, nu de acuzațiile formulate împotriva lui, potrivit News.ro.

Ciucu, despre dosarul penal: "Dacă vrei să faci politică la nivel înalt, trebuie să-ți faci și acest botez" - Hepta

"Îi rog pe bucureşteni să mă judece, sau pe oameni, în general, pentru toată activitatea mea, nu numai pentru ceea ce se vântură astăzi ca urmare a dosarului care a fost deschis pe numele meu", a afirmat Ciprian Ciucu într-un interviu difuzat duminică de Digi 24.

Primarul general al Capitalei şi-a reafirmat nevinovăţia, susţinând că va dovedi în instanţă că nu este vinovat de faptele de care este acuzat de către procurorii DNA.

"O să trec cu bine prin această încercare. (...) Eu nu am luat niciun fel de şpagă, să fie foarte, foarte clar acest lucru, nu am luat niciun fel de şpagă", spune Ciucu.

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Acesta susţine, referindu-se la dosarul penal deschis pe numele lui, că "în România, dacă vrei să faci politică la nivel înalt trebuie să-ţi faci şi acest botez".

"Evident că ştiu despre ce este vorba acolo (în dosar - n.r.), nu îmi fac niciun fel de griji. Vă daţi seama că m-a afectat, eu toată viaţa am luptat împotriva corupţiei şi toată activitatea mea ca primar de sector a fost în acest sens, am destructurat reţele de corupţie. Să fiu pus în această situaţie mi s-a părut... prima oară nu am putut să cred. Dar, în fine, înţeleg că în România, dacă vrei să faci politică la nivel înalt trebuie să-ţi faci şi acest botez. Voi trece cu bine prin această situaţie, mă voi concentra mai mult pe Primăria Capitalei", a adăugat Ciucu.

Acesta consideră "complet nedrept" că se află în situaţia de a fi anchetat.

"Din astfel de războaie politice mi s-a spus că unii ies răniţi iar alţii merg mai departe, iar eu am ales să merg mai departe, dar fără să implic Partidul Naţional Liberal", mai spune Ciucu.