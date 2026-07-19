Rareş Bogdan, despre Platforma Liberal-Conservatoare: "Nu dorim să plecăm din PNL". Ce a zis despre Bolojan

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a afirmat duminică, referindu-se la Platforma liberal-conservatoare lansată de Alin Tișe în interiorul partidului, că inițiatorii nu intenționează să părăsească PNL și nici să formeze o nouă construcție politică. Potrivit acestuia, scopul demersului este deschiderea unei dezbateri libere de idei, în contextul în care consideră evident eșecul politicilor de majorare a taxelor promovate de Ilie Bolojan, potrivit News.ro.

Rareş Bogdan a fost întrebat dacă se conturează un curent al lui Ilie Bolojan ca şi candidat la alegerile prezidenţiale.

"Un curent progresist, sigur, nu e de acuzat, un curent care urmează aceeaşi linie cu a domnului Trudeau, fie-i ţărâna politică uşoară, sau cu a domnului Macron, care în şase luni, nouă luni de zile, părăseşte Palatul Elisee. Un curent similar cu a doamnei Kamala Harris, un curent similar cu a domnului Peter Maghiar, sau a doamnei Maia Sandu din Moldova, care se îndepărtează de baza Partidului Naţional Liberal, care se duce într-o zonă neoprogresistă, neomarxistă, de stânga, care a reuşit să aducă la conducerea guvernului, din patru miniştri, doar un singur liberal şi un fost liberal, respectiv pe Cătălin Predoiu liberal şi pe Alexandru Nazare, fost liberal, intrat în Consiliul de Administraţie al BNR, restul miniştrilor fiind din afara Partidului Naţional Liberal, deoarece cei 284.000 de membri ai PNL nu erau niciunul capabil să intre în guvernul Bolojan, cu consilieri, mai toţi, care au postat, sau care au avut poziţionări dure împotriva Statelor Unite şi care au condamnat politicile Statelor Unite, singura ţară care, de-a lungul istoriei noastre, a fost alături", a spus Rareş Bogdan, la Antena 3 CNN, despre direcţia în care partidul merge sub conducerea lui Ilie Bolojan.

Rareş Bogdan a fost întrebat despre platforma liberal-conservatoare, anunţată de preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe.

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"Noi nu dorim să plecăm din Partidul Naţional Liberal, nu dorim să constituim o altă forţă politică, dorim pur şi simplu să existe o dezbatere liberă de idei, să venim cu ideile noastre care sunt foarte aproape de baza partidului. Nu putem să ne abandonăm electoratul din zona rurală, semi-urbană, respectiv din zona urbanului mic, nu putem să ne abandonăm cei 1100 de primari, nu putem să ne batem pe o singură zonă ideologic-doctrinară cu cei din SENS şi cei din USR, pentru că România are un public progresist de maxim 15-20%", a menţionat Rareş Bogdan.

Eurodeputatul l-a acuzat pe Ilie Bolojan de "eşec al politicilor de creştere a taxelor"

"Din păcate, eşecul politicilor domnului Bolojan de creştere a taxelor este evident. În momentul ăsta, HORECA este la pământ. În momentul ăsta, micii întreprinzători din România suferă, tot ce înseamnă antreprenoriat românesc suferă. Nu avem investiţii majore. Nu am înţeles că singura şansă a României este creşterea gradului de investiţii atrase spre această ţară, şi nu creşterea impozitelor şi taxelor", a subliniat europarlamentarul PNL.